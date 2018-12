Institut Pietät Busch spendet 1000 Euro

Wertheim.Manfred und Monika Busch vom Bestattungsinstitut Pietät Busch verzichten in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner und unterstützen stattdessen die Initiative „Goldene Minuten“. Am Mittwoch überreichten sie Pfarrerin Dr. Verena Mätzke und Silke Habermann, stellvertretende Pflegedienstleitung der Evangelischen Sozialstation Wertheim einen Scheck über 1000 Euro.

Wie die Eheleute Busch betonten, sei es für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit für ein tröstendes Gespräch oder Gebet zu Verfügung stellen.

Mit der Spende wolle man das freiwillige Engagement der vielen Mitarbeiter, Helfer und „guten“ Seelen würdigen, die täglich wertvolle Arbeit leisten. Manfred Busch: „Manchmal sind es vor allem die kleinen Dinge oder ein paar zusätzliche ,goldene’ Minuten, die Großes bewirken.“

Silke Habermann und Dr. Verena Mätzke zeigten sich über die Spende sehr erfreut und dankbar. Habermann: „Am meisten wird es aber diejenigen freuen, die von unseren Mitarbeitern gepflegt werden. Denn denen kommt das Geld am Ende zugute.“ pb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018