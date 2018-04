Intensiv auf großen Auftritt vorbereitet

Anzeige

Dörlesberg.„Musikverein Dörlesberg in Concert 2018“ – so lautet am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr das Motto, wenn der Musikverein Dörlesberg zu seinem Frühjahrskonzert einlädt. Unter der Leitung von Bernhard Müßig erklingt ein abwechslungsreiches Programm mit beliebten Melodien aus Filmen, Rock und Pop sowie traditioneller Blasmusik. Bei freiem Eintritt freut sich der Verein über Spenden für die Jugend- und Vereinsarbeit.

Voller Erfolg

Nachdem das Konzert in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg war, fiebern die Musiker ihrem großen Auftritt schon entgegen und bereiteten sich bei einem intensiven Probewochenende auf das Konzert vor. Die hoffentlich zahlreichen Zuhörer dürfen sich erneut auf einen gelungenen Abend freuen. md