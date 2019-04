Intensive unmittelbare Farbigkeit

Wertheim.Das Museum Schlösschen im Hofgarten veranstaltete zur laufenden Ausstellung „Verfemt und vergessen – Maler des expressiven Realismus“ seine fünfte Matinee. Der Kurator des Museums, Dr. Jörg Paczkowski, konnte 60 Zuhörer zum Vortrag von Dr. Sigrun Paas aus Heidelberg, der ehemaligen Leiterin des Slevogt-Museums auf der Ludwigshöhe bei Edenkoben, zu ihrem Vortrag „Künstler der inneren Emigration im Fall Emil Nolde (1867 bis 1956)“ begrüßen.

Emil Hansen, der sich später nach seinem Geburtsort Nolde in Nordschleswig nannte, gilt als einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus in Deutschland. Er wurde mit seinem Werk im Dritten Reich verfemt, obwohl er zunächst Mitglied der dänischen Sektion der NSDAP war und durchaus Sympathien für ihre Politik hatte.

Beim Vortrag und der anschließenden lebhaften Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob man das Werk eines Künstlers und seine politischen Ansichten getrennt sehen kann und welche Bedeutung darin liegt. Die Referentin schilderte am Lebensweg des Künstlers seine Entwicklung. Gegen den Willen seiner Eltern, die ihn gern als Bauern gesehen hätten, war er zunächst Lehrling einer Möbelfabrik und reüssierte als handwerklicher Bildhauer. Er wurde dann Kunstgewerbeschullehrer in St. Gallen und schuf kommerziell erfolgreiche ungewöhnliche Bergpostkarten, so dass er wirtschaftlich erst einmal unabhängig war.

Er wollte Künstler werden, wurde aber an der Akademie in München abgelehnt. 1901 war Nolde in Berlin, wollte in der Berliner Secession ausstellen und wurde wieder abgelehnt. Später wurde er vorübergehend Mitglieder der Berliner Secession und war kurz auch Mitglieder der Künstlervereinigung „Brücke“.

Frühe Zeichnungen

Sigrun Paas zeigte Bilder, welche die zum Teil karikaturhaften Zeichnungen der Frühzeit im Schaffen Noldes zeigte. Nolde, der wegen seines folgenden wirtschaftlichen Ruins mit seiner Frau Ada auf die Insel Alsen zog, hatte mit seinen Gemälden, die noch dem Impressionismus verpflichtet waren, allmählich in Berlin Erfolg. Doch mit Max Liebermann und dem berühmten Kunsthändler Paul Cassierer überwarf er sich. „Nolde zog mit Beleidigungen über Max Liebermann her“, so Paas. Noch im Ersten Weltkrieg finde man ihn auf Reisen nach Russland, China, Japan und in die Südsee, wo er von der dortigen „Volkskunst“ geprägt werden sollte. Seine Bilder wurden nun immer expressiver und geprägt von einer sehr intensiven unmittelbarer Farbigkeit.

Ab 1916 lebte Nolde in Nordschleswig und wurde dänischer Staatsbürger. 1926 zog er nach Seebüll, wo heute sein Haus als Museum besucht werden könne, sagte Sigrund Paas. Zahlreiche Reisen nach Spanien, Italien, Frankreich und Österreich unternahm er.

„Ab 1933 beginnt die Zeit seiner Diskriminierung, die er bitter beklagte.“ Zunächst von Goebbels und Göring sehr geschätzt, weil auch die Kunst des Expressionismus als „Deutsche Kunst“ gewertet wurde, wurde seine Malerei von der offiziellen streng konservativen Kunstpolitik des Dritten Reiches um Adolf Hitler abgelehnt. Albert Speer, Generalbauinspektor für Berlin und ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und Munition, musste auf Befehl Hitlers die Bilder Noldes aus seinem Büro entfernen.

Der Künstler selbst verstand seine Kunst allerdings als „nationalsozialistisch“ und „nordisch“, deshalb konnte er die Verfemung nicht verstehen. 1937 wurden über 1000 seiner Bilder beschlagnahmt und in der Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt. 1941 wurde er aus der „Reichskunstkammer“ ausgeschlossen, weil seine Werke nach Meinung der Nationalsozialisten den Anforderungen nicht entsprachen, die für Kunstschaffende galten, und wegen „mangelnder Zuverlässigkeit“. Seine Malerei, gerade die religiösen Bilder mit ihren maskenhaften Gesichtern, habe den nationalsozialistischen Idee nicht entsprochen.

Es wurde im Referat auch deutlich, dass schon lange vor der Nazizeit ein Antisemitismus in Deutschland mehr oder weniger latent vorhanden war und dass Emil Nolde in seinen Schriften durchaus antisemitische Äußerungen gemacht hat. Offensichtlich habe er die Schuld an seinen anfänglichen Schwierigkeiten Max Liebermann und Paul Cassierer, die beide jüdisch-geborene Deutsche waren, gegeben. Während er Berufsverbot hatte, entstanden die „ungemalten Bilder“, vor allem Aquarelle, die besonders farbintensiv und fast gegenstandslos, also abstrakt, sind, erläuterte die Referentin. Viele Gemälde und Aquarelle seien im Bombenkrieg in seinem Berliner Atelier zerstört worden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019