Interessante Einblicke

Wertheim.Im Rahmen ihrer regelmäßigen Unternehmensbesuche kamen am Firmensitz von Straub-Cosmetics in Bestenheid Gemeinderäte und Mitglieder der Freien Bürger Wertheim zusammen.

Die Firmenbesichtigungen sollen den Gemeinderäten dazu dienen, ein besseres Verständnis für die Belange und Wünsche der Wertheimer Unternehmen zu entwickeln. Ein Unternehmen schon einmal besucht zu haben, erleichtert die Entscheidungsfindung bei Bauanträgen oder Nutzungsänderungen. Die Gespräche mit den Belegschaften und den Geschäftsführern der Unternehmen oder deren Eigentümern hilft, manche Probleme besser zu verstehen und bei Interessenkonflikten zum Wohle aller handeln zu können.

Informationen aus erster Hand

Bei dem informativen Rundgang durch die Produktion erläuterte H. Hillenbrand, dass die Straub Beauty Group derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, die aus über 2500 verschiedenen Rohstoffen täglich 120 000 Fertigprodukte herstellen.

Größter Abnehmer der annähernd 800 verschiedenen Produkte sind namhafte deutsche Handelsketten und Parfümerien, jedoch geht auch ein bedeutender Teil der Produktion ins Ausland. Daneben bilden die eigenen Marken, wie Bettina Barty, Marbert sowie Lizenzmarken ein wichtiges Standbein.

Großes Augenmerk liegt auf der absoluten Reinheit und Sauberkeit im Produktionsbereich. Die Besucher mussten sich eine spezielle Schutzkleidung anziehen. Selbst an einen Bartschutz wurde gedacht.

Beeindruckende Produktion

In großen Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30 000 Liter werden die Rohstoffe gelagert und dann über Leitungen in Mischer geleitet, in denen je nach Rezeptur die verschiedenen Produkte entstehen. Die Flüssigkeiten wie Emulsionen werden dann über Edelstahlleitungen in den Abfüllbereich transportiert und dort auf bis zu zwanzig Montagelinien in die Verpackungen gefüllt. Verpackungsmaschinen, die bis zu 50 000 Stück Deoroller am Tag produzieren können, beeindruckten die Besucher nachhaltig.

Die Straub-Gruppe wird derzeit von Walter Hendriok, sowie seinen Söhnen Jelto und Markus geführt. Da inzwischen bereits die vierte Generation in der Startlöchern steht, scheint der erfolgreiche Fortbestand des Wertheimer Traditionsunternehmens gesichert. fb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018