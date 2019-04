Interessante Routen und Ziele

Wertheim.Regelmäßig am letzten Mittwoch des Monats veranstaltet der Fremdenverkehrsverein geführte Wanderungen für Jedermann mit erfahrenen Wanderführern. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an der Main-Tauber-Halle in Wertheim. Von hier aus fährt man mit Fahrgemeinschaften zu den jeweiligen Startpunkten. Bereits am 24. April geht es zum Saisonstart los auf der zehn Kilometer langen Strecke Mondfeld/Faulbach, Grohberg, nach Breitenbrunn und zurück, mit Einkehr im Landgasthof „Zur Alten Mühle“. Bei dieser Wanderung gibt es auch eine Kurzstrecke mit dem gleichen Ziel (sechs Kilometer).

Am 29. Mai folgt eine etwa sechs Kilometer lange Wanderung rund um Külsheim, wo die Wanderer am Rathaus vom Bürgermeister begrüßt werden und sich stärken können. Die spätere Einkehr wird dort im Gasthaus „Rose“ sein.

Am 26. Juni geht es zu einer neun Kilometer langen Wanderung ins Maintal von Lengfurt nach Marktheidenfeld. Zur Einkehr wird das Gasthaus „Zum Mitteltor“ angesteuert, bevor es wieder zum Ausgangspunkt zurück geht. Am 31. Juli beginnt die Wanderung in Werbach an der Tauber und geht durch das Welzbachtal nach Werbachhausen. Eine Station auf dem Weg ist die Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn. Die Einkehr wird später wieder in Werbach sein. Die Gesamtstrecke beträgt acht Kilometer.

Am 28. August werden die Wanderer bereits im Weinort Lindelbach erwartet, um von hier aus zu einer Wanderung zur Sonnenberghütte oberhalb von Kembach zu starten. Als Besonderheit wird dort ein größeres Picknick geboten. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich und es wird ein Kostenbeitrag von erhoben. Streckenlänge neun Kilometer.

Am 25. September geht es wieder ins liebliche Taubertal nach Gamburg. Von der Tauberbrücke geht es zur Vierzehnheiligen-Kapelle und zur sagenumwobenen Eulschirbenmühle. Die sieben Kilometer lange Wanderung endet in Gamburg mit Einkehr im „Grünen Baum“.

Im Rahmen der „Taubertäler Wandertage“ findet am Samstag, 12. Oktober, eine Wanderung auf den Spuren des Pfeiferhannes statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr. Von Niklashausen wird hinauf nach Höhefeld gewandert. Die Einkehr ist im Gasthaus „Goldener Adler“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019