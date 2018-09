Interessante Vorträge

Reinhardshof.Die kürzlich gegründete Abteilung für Lungenheilkunde und Beatmungsmedizin der Wertheimer Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof veranstaltet einen Informationstag. Am Freitag, 21. September, gestalten Chefarzt Dr. Dietmar Geiger und weitere Klinikmitarbeiter den ersten Wertheimer Lungentag ein.

Besucher haben von 10 bis 15 Uhr Gelegenheit, sich an Aktionsständen im Foyer zu informieren. Vorbereitet haben die Organisatoren Angebote zu diesen Themen: Lungenfunktion und Inhalationsschulung, Anatomie und Physiologie der Lunge, Sauerstofftherapie und Beatmungsmedizin, Informationen zu Schutzimpfungen (Grippe und Pneumokokken), Onkologie und Palliativmedizin sowie Schlaflabor und weitere Schlafdiagnostik.

Darüber hinaus gibt es in der Cafeteria zwei Vorträge: Von 11 bis 11.40 Uhr spricht Chefarzt Geiger über „Dicke Luft – Gefahr für die Lunge“. Von 14 bis 14.40 Uhr referiert Dr. Mathias P. Härtel von der Praxis für Pneumologie und Schlafmedizin Tauberbischofsheim sowie den Schlaflaboren in Tauberbischofsheim und Wertheim zum Thema: „Knappe Luft – was einem nachts den Atem raubt“. rk

