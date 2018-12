Interesse an Bauplätzen in der Ortschaft ist groß

Reicholzheim.Bei der Sitzung des Reicholzheimer Ortschaftsrats am Mittwochabend im Gemeindezentrum standen die Bekanntgabe im Umlauf gefasster Beschlüsse, die Blutspenderehrung sowie der Jahresrückblick im Mittelpunkt.

Wie Ortsvorsteher Sebastian Sturm betonte, seien alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden. Neben Baugesuchen listete er für das Kloster Bronnbach das Anlegen von Bodenöffnungen und Sondagen an den Wänden, Schleifarbeiten an den Parkettböden in den nördlichen Zimmern des zweiten Obergeschosses im Prälatenbau, das Anlegen einer Musterachse am Prälatenbau für die Entfernung von Efeu, die Zustimmung zum überdachten Müllunterstellplatz im Bereich der Anlieferung zur Orangerie sowie den Einbau einer denkmalschutzrechtlichen Lautsprecheranlage auf.

Bei der Blutspenderehrung sprach der Redner denjenigen Dank aus, die sich mit ihrer Blutspende aktiv für andere einsetzten, sich Zeit nehmen für Menschen, die Hilfe brauchen, und Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Weiter richtete er Grüße von Bernhard Amend, Leiter der DRK-Ortsgruppe Reicholzheim aus.

Die Blutspende-Ehrennadel in Gold für zehn Spenden lag bereit für Thomas Oetzel, die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl „25“ für Dieter Dumke, die goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und Spendenzahl „50“ für Monika Schlör und Elisabeth Reuer. Sturm verwies auf den nächsten Blutspendetermin am 16. Januar.

Beim Rückblick auf das Jahr meinte der Ortsvorsteher, dieses sei geprägt gewesen von Baumaßnahmen. Die im Gemeinderat vorgestellte Wohnungsmarktanalyse habe auch Auswirkungen auf Reicholzheim. Sie sehe eine Erweiterung des Baugebiets mit 13 Plätzen vor. Im letzten Abschnitt sei aktuell noch ein Bauplatz verfügbar. Für den nächsten gebe es bereits fünf Interessenten. Der Gemeinderat werde sich mit der Erweiterung voraussichtlich im Januar beschäftigen.

Der Umbau des Gemeindezentrums startete mit dem Dach und neuen Fenstern. Leider seien die Förderanträge für 2018 nicht bewilligt worden, so Sturm. So hoffe man 2019 auf Zuschüsse, damit der Boden und die Räume nach und nach umgebaut werden könnten. Weiter erinnerte der Redner an die Sperrung der Tauberbrücke, als die die Pflastersteine vollständig in Beton gesetzt und die Stromversorgung der Beleuchtung erneuert wurden. Jetzt warte man auf die neuen Lampen, damit die Nepomuk-Figur angestrahlt werden kann. Nach der Renovierung beziehungsweise Erneuerung der Bahngleise und des Bahnsteigs soll die offizielle Übergabe durch die Deutsche Bahn im Frühjahr stattfinden. Der Ortsvorsteher bedankte sich bei den Firmen und Anwohnern, die den Lärm und die Umwege wegen der Umleitung in Kauf genommen haben.

Als Beispiele für Veranstaltungen in Reicholzheim in 2018 nannte Sturm die Fastnacht, den BW-Cup, Feuerwehr- und Dorffest, die Eröffnung des Heimatmuseums und den Weihnachtsmarkt. Anerkennung sprach er den Vereinen aus, die sich in vielerlei Hinsicht engagierten. Auch 2019, so der Ortsvorsteher, sei unter anderem mit den Sitzungen des RNC, dem Festkommers des VfB zum 100-jährigen Bestehen mitsamt den Stadtmeisterschaften, dem Angelfest und dem „Autofreien Sonntag“ wieder einiges geboten.

Sturm würdigte alle Bürger, die Pflanzbeete pflegten und so ihre Freizeit zum Wohle von Reicholzheim nutzen. Lob hatte er auch für die Arbeit seiner Kollegen im Ortschaftsrat, speziell Manfred Köhler, der ihn sehr gut vertreten habe.

Weiter wies der Ortsvorsteher auf die Streu- und Räumpflicht auf.

Mit Blick auf das Internet stellte Simon Prokopp fest, dass die Verbindungen nicht das bringen würden, was sie hergeben sollten. Man solle die Stadt bitten, hier „einen Zahn zuzulegen“. Dies sei wichtig für den Standort Reicholzheim.

Manfred Köhler dankte dem Ortsvorsteher für dessen Einsatz zum Wohl der Reicholzheimer Bürger, besonders auch beim Thema Weihnachtsmarkt. Die Vereine machten mit, dies sei eine Werbung für Reicholzheim. hpw

