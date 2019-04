Interesse ist sehr groß

Wertheim.Viele wollen dabei sein, wenn Wertheims neuer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr offiziell in sein Amt eingesetzt wird. Die Veranstaltung wird deshalb von der zunächst geplanten Aula Alte Steige in die Main-Tauber-Halle verlegt.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, liegen aus dem Kreis der schriftlich eingeladenen Gäste bereits rund 450 Zusagen vor. Zudem sind alle Bürger der Großen Kreisstadt willkommen. Denn Markus Herrera Torrez sei es wichtig, dass alle Interessierten sich willkommen fühlen. Wer dabei sein will, kann sich bis Freitag, 26. April, im OB-Büro per E-Mail an manuela.erbacher@wertheim.de anmelden.

Prominentester Gast wird Regierungspräsident Wolfgang Reimer sein. Die Vereidigung und Verpflichtung nimmt Bernd Hartmannsgruber vor. Der ehrenamtliche OB-Stellvertreter wurde dazu vom Gemeinderat bestimmt. Grußworte sprechen Landrat Reinhard Frank und für den Gemeinderat Brigitte Kohout. Abschließender Redner ist Markus Herrera Torrez.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Big Band des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und den „Jugend-musiziert“-Preisträgern Luise und Leopold Braun. Auch die Schwestern des künftigen OBs und seiner Verlobten, Maya Herrera Torrez und Meica Lüchow, gestalten den musikalischen Part mit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019