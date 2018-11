Investitionen für Kitas und Schulen

Schon im letzten Jahr wurde von einem Rekordhaushalt für 2018 gesprochen. Wird dem Entwurf des Haushalts 2019 in Kürze zugestimmt, übertrifft er diesen noch.

Wertheim. Erster Entwurf – Klausur – Diskussion – Vorstellung – Abstimmung: Ehe so ein Haushaltsplan zur verbindlichen Richtlinie wird, sind einige Schritte im Gemeinderat notwendig.

Beispiel Klausur. Sie fand letzten Samstag in Höhefeld statt. Wie die Fraktionsvertreter bei der Vorstellung des Haushaltes feststellten, habe sich hier eine konzentrierte Arbeit vollzogen, bei der es unter anderem um Infrastrukturmaßnahmen, das Schulkonzept, den Bauhof, Kindergartengebühren und Vergnügungssteuer ging.

„In nichtöffentlicher Beratung wird mehr Disziplin an den Tag gelegt“, beschrieb Udo Schlachter, (CDU), die Atmosphäre auf der Tagung – auch „wenn der Weg zum Haushaltsplan nicht immer einstimmig“ sei. Einer der Themenschwerpunkte, um die sich die CDU-Fraktion in der Klausur bemühte, war nach Schlachters Aussage die Schaffung von weiterem Wohnraum.

Das Einbringen diverser Vorschläge gehört ebenso zum Prozedere, wie darauf folgend die Diskussion darum. So schlug beispielsweise die SPD-Fraktion vor, die Gebühren für die Kindertagesstätten entsprechend der Einkommenssituation der Eltern zu staffeln. Doch wie sagte Patrick Schönig (SPD) am Donnerstagabend so schön: „Ein Haushaltsplan ist immer auch ein Kompromisswerk.“ Seiner Meinung nach sei die Klausur deutlich besser als 2018 abgelaufen. Dennoch forderte er für die Haushaltsberatungen im nächsten Jahr mehr Transparenz, „damit der Bürger einen besseren Einblick hat.“

Hubert Sadowski (Freie Bürger) bemerkte, dass sich die Herangehensweise im Laufe der Jahre geändert habe. Unterschied man früher bei den umsetzbaren Projekten zwischen Pflicht und Kür, so würde heute alles unter der Prämisse „Was ist besser für die Stadt“ stehen. Den freien Bürgern lag unter anderem die Kindertagesstätte Kembach-Dietenhan am Herzen, weil hier ein Engpass neue Lösungen benötigt.

Größte Zustimmung aus Sicht der Bündnis 90/Grünen-Fraktion habe der Vermögenshaushalt aufgrund seiner Transparenz.

Seine Fraktion fordere auch den Einsatz von Sozialarbeitern (Streetworker) beispielsweise auf dem Reinhardshof dem Wartberg und in Bestenheid, erklärte Richard Diehm. Ein Leuchtturmprojekt in Sachen Müllvermeidung könne sich die Fraktion ebenfalls vorstellen. Als Ergebnis der Klausur liegt nun der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 auf dem Tisch, den Bürgermeister Wolfgang Stein am Donnerstagabend vorstellte.

Der Haushaltsentwurf

„Dieser ausgewogene Entwurf trägt der wirtschaftlichen Situation Rechnung“, so Stein. Hatte der Haushalt 2018 ein Volumen von insgesamt 73,56 Millionen Euro, so ist das Volumen um 4,2 Millionen Euro auf 77,75 Millionen Euro gestiegen.

Eine Ursache dafür sind die angenommenen Steigerungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts. So wird bei den Gewerbesteuern mit einem Ansatz von 21,5 Millionen Euro gerechnet. Für den Haushalt 2018 waren es 19,5 Millionen Euro. „Dies ist der Konjunktur geschuldet. Denn die Firmen haben volle Auftragsbücher“, so Stein.

Auch bei der Einkommensteuer rechne man deshalb mit einer Steigerung von knapp über einer Million Euro auf dann zwölf Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen steigen durch die veränderten „Kopfzahlen“ von 6,9 auf 7,3 Millionen Euro.

Lediglich bei der Umsatzsteuer gehe man von einem marginalen Rückgang auf rund 2,6 Millionen Euro aus, während die Grundsteuer B leicht ansteigt auf 3,6 Millionen Euro.

Bei den Ausgaben hob Stein die Kreisumlage hervor. Sie wird von 9,6 auf 10,5 Millionen Euro steigen. Ursache dafür sei die höhere Steuerkraft der Kommune. Weil beispielsweise Großprojekte, wie die Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums in Bestenheid oder die Sanierung des Bursariats in Bronnbach auf dem Plan der Kreisverwaltung stehe, habe man sich wenig gegen diese Steigerung gesperrt, zumal laut Stein der Hebesatz (noch nicht beschlossen) gleich bleiben soll.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind ebenfalls Steigerungen zu verzeichnen. So werden die Personalkosten von 11,8 auf rund 12,4 Millionen Euro angehoben. Steigende Tariflöhne, zusätzliche Erzieherinnen für die Betreuung in den Kindertagesstätten und die Zunahme der Schulsozialarbeiter sorgt hier für die Steigerung um 5,7 Prozent. Auch Zuschüsse, beispielsweise für die Stiftung Schlösschen im Hofgarten oder die kirchlichen Kindertagesstätten, ziehen eine Erhöhung von 6,5 auf 7,5 Millionen Euro nach sich.

Für Infrastrukturmaßnahmen und Instandhaltungen will die Stadt 2,4 Millionen Euro aufwenden. Das sind knapp 0,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, erreicht aber nicht den Spitzenwert aus dem Jahr 2014 mit rund 2,6 Millionen Euro. Allein für Straßen- und Wegeunterhaltung sind 970 000 Euro vorgesehen. „Hier könnten wir das Doppelte machen und es wäre immer noch nicht genug“, meinte Stein. Deutlich gestiegen sei der Unterhalt für Wander- und Feldwege mit 670 000 Euro auf fast das Doppelte zum Vorjahr.

Beinah verdoppelt haben sich bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt auch die Vermögenserlöse, die auf 4,6 Millionen Euro steigen. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,86 Millionen Euro ist dennoch vorgesehen. Hier hoffte Stein allerdings, dass man, ähnlich wie in diesem Jahr (2,2 Millionen Euro), die Summe nicht in voller Höhe benötigen werde.

Das Volumen des Vermögenshaushalts bleibt mit 14,5 Millionen Euro annähernd gleich. „Spitzenreiter“ der letzten zehn Jahre war das Jahr 2009 mit einem Volumen von fast 25 Millionen Euro und 15 Millionen für Baumaßnahmen.

Die Baumaßnahmen

Neben Grunderwerb, Tilgung von Krediten, Investitionszuschüssen und dem Erwerb beweglicher Sachen (wie beispielsweise neue Fahrzeuge für die Wehren) schlagen vor allem die Baumaßnahmen deutlich zu Buche. Die Sanierung der Otfried-Preußler-Grundschule ist mit 2,3 Millionen Euro die größte Position, gefolgt von einer Million Euro für das Sanierungsgebiet Kernstadt.

Die Schuldenentwicklung

Die Schulden werden, aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 9,0 auf 9,9 Millionen Euro trotz Tilgung steigen. Nach 13,6 Millionen Ende 2011 und 7,8 Millionen Ende 2017 ist damit ein Aufwärtstrend wieder erkennbar. Dennoch geht Stein davon aus, dass der dann regierende Oberbürgermeister mit der Schlussrechnung für das Jahr 2019 eine deutlich geringere Verschuldung abrechnen kann.

Auf der Gemeinderatssitzung am Montag, 17. Dezember, wird dann über den Haushaltsplan für 2019 öffentlich abgestimmt.

