Ist ein Ende der Eiszeit in Sicht?

Brechen mit dem neuen Oberbürgermeister auch neue Zeiten für das Wertheimer Tierheim an? Könnte sein, denn Markus Herrera Torres stattete der Einrichtung dieser Tage einen Besuch ab.

Wertheim. Dass eine große Stadt wie Wertheim ein Tierheim besitzt, liegt auf der Hand. Dass dieses Tierheim in der Regel keine goldenen Fressnäpfe besitzt, ist auch klar. Dass aber aufmerksame Wertheimer Bürger beispielsweise Fundtiere ins Tierheim nach Lohr bringen müssen, stößt oft auf Unverständnis. Denn nicht selten stehen die Menschen vor dem Tor in der Neuen Vockenroter Steige mit einem Tier und die Leiterin Monika Eggerer muss sie „schweren Herzens“, wie sie selbst sagt, abweisen. Ein Streit um die Gelder von der Stadt (jede Gemeinde ist verpflichtet, Zahlungen zu leisten oder ein Heim zu betreiben) hat dafür gesorgt, dass sich die Verwaltung nach günstigeren Alternativen umsah.

Dieser merkwürdige Zustand könnte nun mit dem neuen Oberbürgermeister ein glückliches Ende finden. Markus Herrera Torrez stattete letzte Woche dem Theodora-Brand-Tierheim gemeinsam mit Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamts, einen Besuch ab.

„Ich bin im Wahlkampf auf das Thema angesprochen worden, wie schwierig diese Situation für die Wertheimer sei“, erklärt Markus Herrera Torrez sein Motiv für den Besuch. Er könne es nachvollziehen, dass die Bürger traurig darüber seien, dass die Wertheimer Tiere nach Lohr müssten und sich zwischen Stadt und Tierheim eine Kluft aufgetan habe. Seiner Meinung nach soll die besagte Kluft nun der Vergangenheit angehören. „Ich habe während meines Wahlkampfs zugesagt, dass ich mich des Themas annehme, wenn ich Oberbürgermeister werde“, erinnert sich Torrez. Aktueller Auslöser war eine Glückwunschkarte des Tierheim-Vorstands anlässlich seiner Wahl.

Mit viel Herzblut

Am Donnerstagnachmittag nun folgte der Besuch, „um mir das Tierheim anzuschauen und einen ersten Eindruck zu erhalten.“ Und den beschreibt Torrez im Gespräch mit den FN so: „Ich glaube, dass im Wertheimer Tierheim wirklich sehr, sehr engagierte Menschen arbeiten, die mit viel Herzblut ihrer Aufgabe nachgehen. Aber ich habe auch gesehen, dass das Tierheim in die Jahre gekommen ist und an seine Kapazitätsgrenzen stößt, und das ohne die Tiere aus Wertheim. Aber ich gehe ganz offen an die Sache ran und werde definitiv nicht zurückblicken, denn das bringt nichts“, so Torrez.

Grundsätzlich habe er während seiner Stippvisite erfahren wollen, ob vonseiten des Tierheims eine generelle Bereitschaft vorhanden ist, wieder mit der Stadt zusammenzuarbeiten. „Es geht erst einmal darum, zu klären, ob wir grundsätzlich zusammenkommen. Alles andere ist nachgelagert“, sagt er und meint damit die Finanzierung und die Probleme des Heims.

Natürlich habe er während seines Besuchs keine Antwort erwartet. Die wünscht er sich allerdings nach dem 6. Juli. An diesem Tag findet eine Sitzung des Tierschutzvereins (Träger der Einrichtung) statt. „Dessen klare Aussage bildet die Grundlage für die weitere Arbeit und Vorgehensweise.“ Laut Torrez würden die schwierigen Schritte dann erst folgen. „Es war ein guter Auftakt. Jetzt muss man sehen, was daraus wird.“ Allerdings betont Torrez in diesem Zusammenhang auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Lohrer Tierheim aus Sicht der Stadtverwaltung sehr gut funktioniere.

Monika Eggerer ist über den Besuch des neuen Stadtoberhaupts grundsätzlich froh, „auch wenn natürlich nichts beschlossen wurde“.

Um die Dramatik begreiflich zu machen, schildert sie eine Situation, die sich gerade erst einen Tag zuvor abgespielt habe. Da ging ein Anruf von einem Mitarbeiter eines Wertheimer Autohauses bei ihr ein, der eine streunende Katze aufgegriffen habe und in Lohr niemanden erreicht hätte.

Natürlich kümmert sich Eggerer um das Problem – versucht Halter oder Pflegestelle zu ermitteln, indem sie Bilder vom Tier sofort auf Facebook postet.

Lösung gewünscht

Isabell Polak ist die Pressesprecherin des Tierschutzvereins. Die erfolgreiche Berliner Schauspielerin bezieht deutlich Stellung: „Auch wir sind nach wie vor sehr daran interessiert, eine Lösung für diese Angelegenheit zu finden. Daran hat sich nichts geändert.“

Dass man nicht gleich mit wehenden Fahnen zur Stadt überläuft, hat seine Ursache in der Vergangenheit. Mehrfach hatten die Ehrenamtlichen umfangreiche Vorbereitungsarbeiten für einen Vertrag mit der Stadt auf sich genommen, der nicht zustande kam. Doch dann bricht sich auch bei Isabell Polak die Begeisterung über den ersten Schritt Bahn: „ Wir freuen uns wirklich sehr über diese Annäherung. Wir haben natürlich total Lust in die Verhandlungen zu treten.“

Wichtig sei dem Vorstand, dass es echte Verhandlungen sind, und nicht nur die Stadt die Bedingungen diktiert, die man akzeptiert oder ansonsten raus aus dem Verfahren ist. „Wir sind bereit und haben auch schon Ideen, wie man die Zusammenarbeit in Zukunft positiv gestalten kann, so dass für beide Seiten eine Win-win-Situation entsteht“, sagt Isabell Polak.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019