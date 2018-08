„Ist eine Sache für die Menschen“

Anzeige

Wartberg.Ein bisschen Wehmut herrscht natürlich schon darüber, dass es das einzigartige ökumenische Kirchenzentrum am Wartberg zumindest in seiner bisherigen Form in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird.

Das war auch in der Sitzung des Stadtteilbeirates am Dienstag in eben jenem Gebäude spürbar, in der über die Planungen für die Sanierung und die künftige Nutzung informiert wurde, nachdem der Gemeinderat entsprechende Beschlüsse jüngst gefasst hatte (wir berichteten).

Anträge müssen gestellt werden

Diese Beschlüsse lobte die Beiratsvorsitzende Renate Gassert besonders, seien sie doch einstimmig zustande gekommen „in dem Wissen, dass Geld in die Hand genommen werden muss“. Das Kirchenzentrum werde in seiner bisherigen Form so nicht mehr gebraucht. Das tue manchem weh, begründete sie die Entwicklungen.