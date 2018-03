Italien: Sehnsuchtsort deutscher Maler

Anzeige

Wertheim.Immer wieder zog es Deutsche – Maler, Schriftsteller, Reisende – nach Italien. Was fasziniert an diesem Land? Für Kulturreisende waren und sind es die Sehenswürdigkeiten – von der Antike bis zu Gegenwart; für die Schriftsteller ist es die besondere Atmosphäre und für die Maler war es die Landschaft mit ihrem besonderen Licht.

In einer Matinee-Veranstaltung des Förderkreises „Schlösschen im Hofgarten“ wird Jörg Paczkowski am Sonntag, 11. März, in dem Referat „Italien als Sehnsuchtsort der deutschen Maler des 19. Jahrhunderts“ berichten. Der Vortrag beginnt um 11.30 Uhr im Saal des Hofgartenschlösschens.

Es werden deutsche Künstler vorgestellt, deren Schaffen durch den Italien-Aufenthalt später sehr geprägt worden war, aber es werden auch Werke italienischer Maler des 19. Jahrhunderts gezeigt, die in Deutschland zu Unrecht relativ unbekannt sind, aber zeigen, wie man sich gegenseitig beeinflusst hat.