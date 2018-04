Jahrzehntelanges Wirken für den Verein gewürdigt

Anzeige

Von der Fußballjugend, den Dorfkickers, berichteten Renate Hörner und Sven Machalet. Hier habe man teilweise mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Das Ziel sich mit dem JFG-Main-Spessart-Süd zusammenzuschließen scheiterte. So habe man die B- und A-Jugend fusioniert, um eine konkurrenzfähige A-Jugend zu haben. Aktuell spielen insgesamt 21 Kinder und Jugendliche des SSV bei den Dorfkickers.

Über Nachwuchssorgen klagte auch Martin Gillig als Abteilungsleiter der Gesangsabteilung. Doch Anfang 2017 habe man sich gegen eine Auflösung entschieden und einen neuen Dirigenten engagiert. Mit aktiver Mitgliederwerbung gewann man vier neue Sänger. Der Chor freut sich über weitere Mitglieder, die gerne auch aus den umliegenden Ortschaften kommen können.

Gut besucht wird die Damengymnastik am Mittwoch, erzählte Heike Friedrichsen. Zudem bot diese Abteilung ihren Mitgliedern einige Ausflüge wie eine Wanderung nach Dertingen oder ein Wochenende am Bodensee. In diesem Jahr geht es nach Koblenz.

Einen Überblick über die Aktivitäten der Volleyballabteilung gab Heinz Bolg in Vertretung für Jürgen Weimer. Die Volleyballer nahmen 2017 an drei Turnieren teil.

Auch die Tennisabteilung war sehr aktiv, berichtete Gerhard Dosch. Drei Mannschaften seien spielerisch tätig gewesen und mit mehreren Arbeitseinsätzen habe man sich um die eigene Tennisanlage gekümmert, mit der man auch dem Gelb-Blau Wertheim für ein Jugendturnier ausgeholfen habe.

Fitnessgymnastik oder Rehasport heißt nun die Seniorengymnastik unter der Leitung von Jennifer Freisem. Am Mittwochabend trifft sich diese Gruppe im Feuerwehrhaus und hat nun sogar einige Männer in der Gruppe.

Kleines Minus in der Kasse

Marc Wiegand blickte auf die Faschingskampagne 2016/17 zurück. Hier habe es einige Änderungen gegeben. Neben einem Wechsel in der Abteilungsleitung, Kristin Stark ist nun im Vorstandsteam, gab es auch ein neues Bühnenbild sowie eine neue Elferratsbrüstung. Die Faschingsveranstaltungen sowie das Männerballett-Turnier seien wieder gut besucht gewesen und man habe viel positive Kritik erhalten.

Bei seinem Kassenbericht verzeichnete Markus Teslinkski ein kleines Minus. Tobias Diehm bescheinigte ihm eine gute Kassenführung.

Bei den Neuwahlen wurden Karin Schwab als stellvertretende Vorsitzende, Markus Teslinski als Kassier sowie Alexandre Luis Ferreira Marques und Tobias Diehm als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Auch Heinz Bolg wurde als Vorsitzender für ein weiteres Jahr gewählt. Neu im Team ist nun Karin Horn als Schriftführerin.

Anschließend wies der Vorsitzende auf das 100-jährige Bestehen des Sportvereins in 2020 hin. Ein Motto könnte lauten „100 Jahre Vielfalt“. Im Juni werde es mit allen Vorstandsmitgliedern und den Abteilungsleitern eine Sitzung geben, in der entschieden werden soll, ob man die reservierte Fußballstadtmeisterschaft austragen wolle – mit oder ohne Volleyballstadtmeisterschaft. Außerdem müsse man überlegen, ob man ein großes Fest oder viele kleinere Feste veranstalten wolle.

Showtanzabend geplant

Eine weitere Veranstaltung sei auch in der Planung der Faschingsabteilung, erklärte Marc Wiegand. Im kommenden Jahr vor dem elften Männerballet-Turnier wolle man eventuell einen Showtanzabend veranstalten, an dem Damen- und Männergruppen sowie gemischte Gruppen teilnehmen könnten, aber ohne Wertungen zu vergeben.

Nun ehrten Heinz Bolg und Karin Schwab langjährige Mitglieder. Seit 25 Jahren sind Ingeborg Korous-Diehm, Hubert Diehm, Inge Diehm, Michael Diehm, Hermann Gries, Sabine Gries, Volker Hörner, Simone Hustig, Nadine Kohrmann, Anna-Dorothea Müller, Kai-Uwe Patz, Alois Sans, Erika Schäfer, Manfred Siegl und Edwin Strauß Mitglied bei der Mainperle.

Ihr 40jähriges Vereinsjubiläum feierten Roland Diehm, Christian Jankowski, Markus Kebschull, Rainer Kebschull, Wilfried Kühnreich und Ulla Nosko.

Rudolf Diehm, Horst Enz, Walter Martin jun., Hans Nosko, Robert Schmidt und Norbert Weimer sind seit 60 Jahren beim SSV und Artur Mattern bereits 65 Jahre. Auf die stolze Zahl von 70 Jahren blicken Berthold Diehm, Heinz Fiederling und Erwin Freudenberger zurück. ssv

