Hofgarten.„Jazz im Park“ heißt es am Sonntag, 17. Juni, wieder im Park des Schlösschens im Hofgarten. Aus Anlass des Schlosserlebnistags Baden-Württemberg 2018 veranstaltet der Förderkreis Schlösschen im Hofgarten ab 11.30 Uhr im historischen Ambiente des englischen Landschaftsgartens ein Konzert mit den Musikern Claude Toussaint (Klavier, Keyboard) und Thomas Gallem (Saxophone, Tenor und Sopran). Beide Musiker haben ihre Wurzeln in Wertheim, leben mittlerweile aber in München. Für die Besucher gibt es Wein, Wasser und Snacks. Zudem ist eine Führung durch das Schlösschen mit der aktuellen Sonderausstellung „Leben ist Glüh’n – der Expressionist Fritz Ascher (1893 bis 1970)“ vorgesehen. Die Veranstaltung endet um 14.30 Uhr. Eintritt wird erhoben.