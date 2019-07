Jede Blutspende ist wichtig

dertingen.Der nächste Blutspendetermin in Dertingen findet am Donnerstag, 8. August, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Dertinger Mandelberghalle statt. Voraussetzung für das Blutspenden ist, dass sich der Spender gesund fühlt. Zum ersten Mal dürfen Menschen zwischen 18. und 65. Geburtstag Blut spenden. Mehrfachspender dürfen dies bis zum 73. Geburtstag tun.

Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Neben der Untersuchung des Blutes wird beispielsweise bei jeder Blutspende auch der Blutdruck gemessen. Die durchführenden DRK-Ortsvereine Dertingen und Bettingen bitten die Spender, zur Blutspende den Personalausweis mitzubringen.

Nähere Informationen kostenlos unter Telefon 0800/1194911 sowie unter www.blutspende.de im Internet. drk

