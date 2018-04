Jede Menge Spiel und Spaß für Schulkinder

Anzeige

Modul 1: Vormittags von 7.30 bis 13.30 Uhr, inklusive Frühstück und Mittagesessen. Teilnehmergebühr beträgt elf Euro pro Vormittag/Kind (mit Familienpass 6,05 Euro).

Modul 2: Ganztägig von 7.30 bis 16.30 Uhr, inklusive Frühstück und Mittagessen. Teilnehmergebühr beträgt 14 Euro pro Tag/Kind (mit Familienpass 7,70 Euro). Eine Buchung ist nur wochenweise möglich. Der Kostenbeitrag beträgt einen Euro je Stunde zuzüglich einer Pauschale von fünf Euro für Material und Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Snacks und Tee).

Die Basisbetreuung enthält abwechslungsreiche Angebote. Dazu gehören Fußball, Volleyball, Tanzen, Kochen, Theater, Musik und Basteln. Zum ständigen Inventar gehören ein Tischkicker, Gesellschaftsspiele, Kinderfilme sowie (Hör)Bücher und -spiele. Das Mehrzweckspielfeld im Außengelände und eine Turnhalle in räumlicher Nähe runden das Programmangebot ab.

Betreut werden die Kinder von pädagogischen Fachkräften und in der Kinderbetreuung erfahrenen Personen.

Zusatzangebote

Zusatzangebote richten sich in der Regel an Kinder ab acht Jahren. Sie finden meist ganztägig statt, können individuell gebucht und nach Absprache auch mit den Betreuungsmodulen kombiniert werden.

Kletterpark-Radtour: Am 25. Mai werden alle sport- und bewegungsbegeisterten Kinder bei einer Radtour in den Kletterpark Silvestria in Dertingen gefordert. Acht Parcours mit 85 unterschiedlichen Übungen bieten viel Spaß. Hin und zurück wird mit dem Rad gefahren.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, geplante Rückankunft um 18 Uhr. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad, Helm, wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Vesper und ein kleines Taschengeld. Maximal 15 Teilnehmer ab zehn Jahren und einer Mindestgröße von 1,10 Meter, Einverständniserklärung erforderlich.

Fahrt in den Zoo Heidelberg: Treffpunkt ist am 1. Juni um 9 Uhr an der Haltestelle Poststraße, die Rückankunft ist gegen 20 Uhr geplant. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern sowie Kids ab zehn Jahren auch ohne Begleitung. Der Preis für Busfahrt und Eintritt beträgt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren zehn Euro, ab 18 Jahren 15 Euro. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Vesper sowie ein kleines Taschengeld. Maximal 50 Teilnehmer.

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung von 45 Prozent auf die Teilnehmergebühren.

Das Online-Formular für die Anmeldung und alle Informationen gibt es unter www.fids4kids.de im Internet. Eine persönliche Anmeldung im Jugendhaus Soundcafé ist während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr) ebenfalls möglich. kj

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018