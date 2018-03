Jede zehnte Trauung findet inzwischen auf der Burg statt

Anzeige

Wertheim.Damit aus dem Hochzeitstag der „schönste Tag im Leben“ wird, sind nicht nur die Trauwilligen gefragt. Auch das Standesamt in Wertheim ist herausgefordert. „Wir stehen hier im Wettbewerb mit den Nachbarstädten und Gemeinden“, heißt es in dem Sachstandsbericht, der dem Ausschuss für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen gestern Abend in seiner Sitzung zur Kenntnisnahme vorlag. „Außergewöhnliche Orte, ein besonderes Ambiente und flexible Trautermine werden von einem modernen Standesamt erwartet“, wird in der Vorlage festgestellt.

Seit Jahren steigt die Zahl der Ehen in Deutschland. Dieser Trend spiegelt sich auch in der Großen Kreisstadt wider. 2017 schlossen die Wertheimer Standesbeamten insgesamt 130 Ehen. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Wie es in dem Sachstandsbericht heißt, lasse sich in einer höheren Zahl an Samstagstrauungen und Hochzeiten auf der Burg eine „Eventisierung der standesamtlichen Trauung“ ablesen. Zehn Prozent der Eheschließungen finden inzwischen auf der Burg statt. Neben zwei hauptamtlichen Standesbeamten sicherten elf Eheschließungsstandesbeamte „eine größtmögliche Abdeckung von Wunschterminen“.