Jeden Tag andere Attraktion

Wertheim.Vom 1. bis 24. Dezember verwandelt sich die Wertheimer Innenstadt wieder in einen großen Adventskalender. Jeweils um 17 Uhr öffnet sich ein neues Kalendertürchen: Ob Bekleidungsgeschäft, Juwelier, Kunstgalerie oder Museum – über 30 Einzelhandelsgeschäfte, gastronomische Betriebe, Dienstleister und Kultureinrichtungen gestalten abwechselnd 24 kreative Erlebnisse voller Kunst, Musik und Kultur für die Innenstadtbesucher. Zusätzlich bieten einige Geschäfte an „ihrem Tag“ ganztägig Rabatte und Verkaufsaktionen an.

Sei es Kinderbuchlesung oder Familienkino, eine Adventsfeier bei der Feuerwehr oder Basteleien mit Weihnachtskugeln, die meisten Kalendertürchen sind für die ganze Familie geeignet. Ein Türchen öffnet den denkmalgeschützten „Rüdigerhof“ am Marktplatz, ein anderes führt mit dem Nachtwächter und vielen Laternen zur Burg hinauf. Auch die beiden Museen sind mit Aktionen dabei.

Ein Anreiz für Besucher ist die Adventsverlosung: Alle mitwirkenden Einzelhändler und Kultureinrichtungen haben einen Tagespreis gestiftet, der unter den Abendbesuchern jeweils am Ende einer Veranstaltung verlost wird.

Zum Finale am 24. Dezember gibt es eine Überraschung: Unter allen Teilnehmern des Wertheimer Adventskalenders werden zwei Eintrittskarten für den „Radio Ton Gourmet Palast“ in Heilbronn verlost. Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr an jedem Abend eine Spendenbox aufgestellt. Der Erlös geht an den Wertheimer Verein „Ein langer Weg“. Er unterstützt Verkehrsunfallopfer auf deren Weg zurück ins Leben und fördert ihre Unabhängigkeit. Die Schaufenster der mitwirkenden Geschäfte werden mit großen Holzziffern von 1 bis 24 geschmückt. So kann der Innenstadtbesucher auf einen Blick sehen, wer an welchem Termin zum Öffnen eines Türchens einlädt. Zudem ist am Morgen eines Aktionstags vor dem jeweiligen Geschäft ein Banner aufgestellt: „Wertheimer Adventskalender – wir machen mit. Heute ab 17 Uhr öffnen wir ein Türchen.“ stv

