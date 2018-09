Lohr.Am Museumstag im Landkreis Main-Spessart am Sonntag, 23. September, ist das Lohrer Schulmuseum bei freiem Eintritt von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Jeder Besucher erhält ein Fleißbildchen. Derartige Bildchen waren früher als Zeichen der Anerkennung für besonderen Fleiß und gutes Betragen in der Schule bei den Kindern sehr begehrt.

Die Besucher erhalten außerdem, solange der Vorrat reicht, entweder einen Nachdruck (um 2000) der „Märchen-Serie Schneewittchen“ aus der Zeit um 1900, oder ein dreiteiliges Postkartenset (Nachdruck 1992) einer Serie aus der Zeit um 1910. Von 15 bis 16 Uhr hält der „quieszierende“ Rektor (= Rektor i. R.) Georg Ludwig Hegel, Nachfahre einer Seitenlinie des berühmten preußischen Staatsphilosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, eine lehrreiche und unterhaltsame Unterrichtsstunde für Kinder.

Erstmals zu sehen ist an diesem Tag im Gewölbekeller des Museums die Sonderausstellung „Erziehung zum Europäer“. Mit großflächigen Schulwandbildern, Zeitdokumenten usw. ermöglicht die Ausstellung interessante Einblicke in die Bemühungen um ein geeintes Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es werden die Anfänge der EU in Form der Montanunion, des gemeinsamen Marktes, der gemeinsamen Währung und Energiepolitik dargestellt.

Bemerkenswert sind die in den Bildern enthaltene Aufbruchstimmung und der Glaube an eine goldene, gemeinsame Zukunft. Freiheit, Frieden, Wohlstand und Arbeit für alle sollten durch die Gemeinschaft gesichert werden.

Die Ausstellung zeigt aber auch, dass es kritische Stimmen gab. Einige Wandbilder, Karikaturen usw. verdeutlichen die europäische Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit.

In einer weiteren Sonderausstellung mit dem Thema Erinnerung an eine fast vergessene Schule – Das Bayerische Kadettencorps 1756-1920 zeigt das Lohrer Schulmuseum interessante Exponate zum Thema Kadettencorps im Eingangsbereich des Museums. Anlass für diese Ausstellung sind zwei Schenkungen aus Kalifornien und München. Das 1756 (einige Geschichtsquellen datieren die Gründung auf 1774) gegründete und mehrmals reformierte Kadettencorps war ursprünglich ein Versuch, die sog. Ettaler Ritterakademie weiterzuführen und sollte neben der militärischen Erziehung auch zur Heranbildung einer gesellschaftlich-politischen Elite beitragen. Das Eintrittsalter schwankte zwischen zehn und zwölf Jahren, die Schulzeit dauerte acht Jahre. Gemäß einer Reorganisation im Jahr 1851 wurde das Eintrittsalter in das Kadettencorps auf zwölf bis 15 Jahre festgelegt, die Schulzeit auf sechs Jahre. Als „Eleven“ wurden die Schüler der 1. und 2. Klassen bezeichnet, die Schüler der folgenden Klassen hießen „Kadetten“.

Natürlich ermöglicht auch die ständige Ausstellung dem Besucher viele weiter interessante historische Einblicke.

Das Lohrer Schulmuseum im Ortsteil Lohr-Sendelbach ist Mittwoch bis Sonntag und an allen gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppen können auch nach vorheriger Absprache, Telefon 09352/4960 oder 09359/317, außerhalb der regulären Öffnungszeiten das Museum besuchen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018