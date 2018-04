Jeder Rauswurf sorgt hier für Stimmung

Anzeige

„Mensch ärgere Dich nicht“ ist ein Klassiker der Gesellschaftsspiele. Es gibt sogar Weltmeisterschaften. Am Samstag fand das vierte „MÄDN-Turnier“ der Jugendabteilung des SV Höhefeld statt.

Höhefeld. Heimelig und zugleich spannend ist die Atmosphäre in der Dorfgaststätte zu Beginn des Turniers. Die Teilnehmer werden durch das Los auf die verschiedenen Tische verteilt. In den ersten drei Runden sind noch alle Starter dabei. Danach spielen die 16 Besten gegeneinander und dann die letzten Acht. Später, in der Finalrunde, sind es noch vier Spieler.

Die jüngste Turnier-Teilnehmerin ist elf, die älteste 83 Jahre alt. Auch aus den Nachbargemeinden sind Spieler angereist. Sie alle freuen sich schon auf spannende Partien.