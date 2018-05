Anzeige

Wertheim.Die Reihe „Elternkompass: Kinder begleiten, Kinder fördern“ widmet sich am Donnerstag, 17. Mai, dem Thema „Jedes Kind kann Regeln lernen“. Angesprochen sind Eltern von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Referentin ist die Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Gering. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Wertheimer Rathaus.

An diesem Infoabend erfahren Eltern, wie sie ihrem Kind Sicherheit vermitteln können in einer Zeit, in der traditionelle Vorstellungen der Lebensführung brüchig geworden sind. Die Teilnehmer diskutieren die Frage, wie sie ihren Kindern angemessen Grenzen setzen können, damit sie in der immer komplexer werdenden Gesellschaft den eigenen Weg finden und Verantwortung für ihr Leben übernehmen können.

Anmeldungen sind möglich bei der Stadtverwaltung bis drei Werktage vor der Veranstaltung unter Telefon 0 93 42 / 30 13 10. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei fünf Personen. Der Veranstaltungsraum im Rathaus ist ausgeschildert. Ansprechpartner ist bei der Stadt Wertheim Uwe Schlör-Kempf, Telefon 0 93 42 / 30 13 10, Mail: uwe.schloer-kempf@wertheim.de. stv