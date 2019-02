Jetzt ist die Schließung amtlich

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Schließung des Urpharer Campingplatzes aus. Doch die Camper wollen um ihre Oase am Main kämpfen.

Urphar. Ein paar vergessene Geschirrtücher wehen in der kalten Wintersonne. Dicke Schlösser hängen an den Gartentoren. Nur die nackten Zeltstangen künden davon, dass hier, direkt am Mainufer, in den warmen Monaten

...