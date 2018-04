Jörg Linke rundet Jazzfrühschoppen ab

Anzeige

Wertheim.Die kleine Veranstaltungsreihe „Jazz Up – Frühschoppen auf der Wertheimer Burg“ ist schon fast wieder vorbei. Zum Abschluss spielt die Jörg Linke Jazzgroup am Sonntag, 22 April, von 11 bis 14 Uhr auf der Burg. Bei frühlingshaften Temperaturen wird auf der Burgterrasse, bei schlechter Witterung im Löwensteiner Bau gespielt. Eintritt wird erhoben.

Mehrere Stilrichtungen

„Jazz ist nicht, was du tust, sondern wie du es tust.“ Dieses Zitat von Thomas „Fats“ Waller ist die treffendste Beschreibung der Musik des Quartetts um den Tenorsaxofonisten Jörg Linke. Der im thüringischen Eisenach geborene Musiker absolvierte ein sechsjähriges Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Dort hatte er die Möglichkeit sich in vielen namhaften Bands verschiedener Stilrichtungen von Jazz, Rhythm and Blues, Funk, Soul zu behaupten. Dazu gehörten die Gruppen „Jazzpohl“, „Tune up“, „Collage“, „Art comune“, „Acustic Art“ oder die Radiobigband Leipzig. 1989 war er Preisträger am internationalen Improvisationswettbewerb in Katowice.