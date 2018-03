Jubelkonfirmation mit Gottesdienst gefeiert

Anzeige

Bestenheid.Jubelkonfirmation wurde in der Martin-Luther-Kirche in Bestenheid gefeiert. Pfarrerin Carolin Knapp freute sich, dass die Gläubigen, die vor 65, 60, 50 oder 25 Jahren konfirmiert wurden, so zahlreich gekommen waren. Der Festgottesdienst wurde mitgestaltet von Frieder Dosch an der Orgel, den Kirchenältesten Susanne Burger und Thomas Förstel sowie von Leonie Vestner, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Eiserne Konfirmation (vor 65 Jahren konfirmiert) feierten Hannelore Grimm, Edith Klein und Helmut Scheurich. Ihre diamantene Konfirmation (60 Jahre) begingen Erika Balogh, Elsbeth Flicker, Kurt Koch, Bernd Kottwitz, Senta Kritz, Jürgen Küchler und Ursula Trischmann. goldene Konfirmation (50 Jahre) hatten Wolfgang Bost, Ulla Diehm, Michael Halscheidt, Richard Kirchner, Klaus-Peter Müssig, Ulrike Regan, Elke Sadowski, Hans-Günter Schütz und Brigitte Winkler. Silberne Konfirmation (25 Jahre) feierten Alexander Grein, Christina Hüllemann, Kerstin Merkert, Katrin Rappert und Melanie Volk. Das Bild zeigt die Jubilare mit Pfarrerin Carolin Knapp (hinten, links) nach dem Gottesdienst. Bild: Holger Watzka