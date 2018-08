Jubilar will mehr mit dem Herzen hören

Anzeige

Main-Tauber-Kreis/Freiburg.Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch wird heute, Donnerstag, 80. Jahre alt.

Am 9. August 1938 wurde Robert Zollitsch als Volksdeutscher („Donauschwabe“) in Filipovo (Philippsdorf) im ehemaligen Jugoslawien geboren. Nach Vertreibung und Flucht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gelangte seine Familie 1946 unter lebensbedrohlichen Umständen nach Oberschüpf im Landkreis Tauberbischofsheim und damit in die Erzdiözese Freiburg.

1953 erfuhr die Familie in Mannheim-Rheinau neue Heimat. Nach Überlegungen Literatur oder Geschichte zu studieren, schlug Zollitsch den Weg des Priesterberufes ein. So empfing er nach seinem Studium der Theologie in Freiburg und München in den Jahren von 1960 bis 1964, am 27. Mai 1965 im Freiburger Münster durch Erzbischof Dr. Hermann Schäufele die Priesterweihe.