Jugendfeuerwehr stellt sich vor

Dertingen.Nach dem großen Anklang bei der Spielstraße am Weinfest stellte sich die Jugendfeuer nun neuen Interessenten im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr vor. Die Jugendlichen durften zunächst Feuerwehrhaus, Fahrzeuge und Gerätschaften begutachten. Nach dem Anprobieren der Einsatzkleidung erfolgte eine Frage- und Erläuterungsrunde zum Ausbildungsinhalt sowie die Abstimmung weiterer Termine. Höhepunkt war die erste eigene „Löschübung“ mit Unterstützung und Erläuterungen durch Mitglieder der aktiven Mannschaft. Hier können sich weitere Interessenten informieren: Per Facebook (facebook.com/fwdertingen) oder per Mail an jugend@feuerwehr-dertingen.de. Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am 22 Mai um 18 Uhr am Feuerwehrhaus statt. Bild: Feuerwehr