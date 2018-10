Jugendliche und ihre Schicksale nach 1933

Wertheim.Ein Film von aktueller Brisanz, der ein eindringliches Zeichen setzt gegen stärker werdende nationalistische und antisemitische Strömungen in Europa. Ein Film, der nach Aussage der Verantwortlichen zeigt, wohin eine Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen führt. Ein Film, der anhand der Schicksale der Protagonisten die Gründung des Staates Israel mit den Erfahrungen des Holocaust in Verbindung setzt. All das verbindet die Dokumentation „Wir sind Juden aus Breslau“.

Zeitzeugen berichten

Der Film von Karin Kaper und Dirk Szuszies wird in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wertheim, Natalja Mehler, der Volkshochschule Wertheim und dem Historischen Verein Wertheim am 6. November um 18.30 Uhr und am 7. November um 19.30 Uhr im Roxy Kino gezeigt.

Sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft, fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde, beheimatet. Dann kam Hitler an die Macht. Ab da verbindet diese Jugendlichen das Schicksal der Verfolgung durch Nazi-Deutschland als Juden: Manche mussten fliehen oder ins Exil gehen, einige überlebten das Konzentrationslager Auschwitz.

Der Heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden Himmelsrichtungen und bauten sich in den USA, England, Frankreich, und auch in Deutschland ein neues Leben auf. nicht wenige haben bei der Gründung und dem Aufbau Israels wesentlich mitgewirkt.

14 Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie erinnern nicht nur an vergangene jüdische Lebenswelten in Breslau. Ihre späteren Erfahrungen veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches Generationenporträt. Einige von ihnen nehmen sogar den Weg in die einstige Heimat, das heutige Wrocaw, auf sich, wo sie einer deutsch-polnischen Jugendgruppe begegnen. Gerade in Zeiten des zunehmenden Antisemitismus will der Film eine emotionale Brücke von der Vergangenheit in eine von allen verantwortlich zu gestaltende Zukunft schlagen. Regisseurin Karin Kaper wird zur Vorführung am 7. November und für eine Schulvorführung am 8. November nach Wertheim kommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018