Jugendlicher kam in Gewahrsam

Anzeige

Marktheidenfeld.Ein alkoholisierter Jugendlicher musste am Samstag um 1 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Der 16-Jährige war Mitglied einer Personengruppe, die sich verbal äußerst aggressiv gegenüber den Ordnungskräften verhielten und den Weisungen des Sicherheitspersonals nicht Folge leisteten, sodass ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der Jugendliche verhielt sich weiterhin sehr provokativ und kam auch den Anweisungen der hinzugerufenen Polizeibeamten nicht nach. Es wurde ein erneuter Platzverweis ausgesprochen, dem er erneut nicht nachkam. Zur Durchsetzung des Platzverweises musste der Jugendliche schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auf der Dienststelle wurde er seiner Mutter übergeben.