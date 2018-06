Jugendteams des TSC überzeugten

Anzeige

Vor allem für die Jugendmannschaften des TSC GB Wertheim war es ein erfolgreiches Wochenende. Die Wertheimer Seniorenmannschaften hatten dafür in ihren Spielklassen gegen starke Gegner teilweise deutliche Niederlagen hinzunehmen.

Die ersatzgeschwächte U10-Midcourt-Mannschaft des TSC (2. Bezirksliga) präsentierten sich in Eberbach recht ansprechend, verlor am Ende aber unglücklich und in der Höhe sicher nicht ganz verdient mit einem vermeintlich deutlichen 10:22 (Methodikspiele in Staffeln, Einzel und Doppel).

Einen ganz starken Auftritt hatten hingegen die jungen Damen der U14 Mannschaft (1. Bezirksliga) in Rauenberg/Malsch. Mit einem mehr als deutlichen 5:1 wurden hier die Gegnerinnen vom Platz geschickt. Nach drei ganz klaren Einzelsiegen machten beide Doppel in unerwartet engen Partien jegliche Hoffnungen der Gastgeberinnen zunichte.