Junge Forscher unterstützen

Ein zentraler Teil der Ausbildung bestand aus dem Üben verschiedener Situationen in Rollenspielen. Dabei ging es unter anderem um das Schlichten von Streit, den Umgang mit verletzten und erkrankten Kindern und möglichen Hilfen für Teilnehmer mit Heimweh. Jeder Schulungsteilnehmer schlüpfte dabei in die Rolle des Teilnehmers und in die des Paten. Nach jeder Situation wurde das Vorgehen des Paten und mögliche Alternativen besprochen, so dass den Paten ein breites Handlungsrepertoire zur Verfügung steht.

„Ab sofort stehen die Paten uns und den Teilnehmern als Unterstützung zur Verfügung“, freute sich Grein. Man hoffe, dass diese Gefallen am Engagement finden, so dass sie später auch als Betreuer treu bleiben. Jeder Pate wird im Laufe der nächsten Zeit eine Forscheraktion mitplanen und durchführen. So wird unter anderem die Forschernacht in den Pfingstferien von zwei der neuen Paten mitgeplant und -gestaltet. sjr

