Junge Künstler überzeugen auf ganzer Linie

Das Preisträgerkonzert am Samstag war wieder einmal ein gelungener Abschluss des musikalischen Veranstaltungskalenders in Kloster Bronnbach.

Matthias Ernst

Bronnbach. Seit vielen Jahren bildet das Preisträgerkonzert den Abschluss des musikalischen Veranstaltungsjahres des Eigenbetriebes Kloster Bronnbach, es folgt nur noch der Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende.

Doch nun steht die Veranstaltung auf der Kippe. Nach einem Beschluss des Kreistages muss gespart werden und solche Konzerte, wie das Preisträgerkonzert werden in Zukunft nicht mehr möglich sein, berichtete Eigenbetriebsleiter Matthias Wagner am Rande der Veranstaltung. Nur dank Sponsoren war es in diesem Jahr überhaupt möglich das Konzert stattfinden zu lassen.

Entführung in eine andere Welt

Die hatten ihr Geld gut investiert, denn mit Ionana Cristina Goicea stellte sich die Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs 2018 mit ihrer Violine vor. Zusammen mit Andrei Banciu am Flügel – er war selbst Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs 2015 – entführte sie die Besucher des Konzertes in eine andere Welt.

„Schließen sie die Augen und genießen sie die Musik“, hatte Goicea angewiesen. Und wer dies tat von den rund 70 Besuchern, die an diesem Novemberabend den Weg nach Bronnbach gefunden hatten, wurde nicht enttäuscht.

Die beiden rumänisch stämmigen Musiker hatten Stücke von César Frank (1822 bis 1890) und Stan Golestan(1875 bis 1956) herausgesucht. Sie werden eher selten in Deutschland gespielt und überzeugen doch durch eine besondere Klangfülle. Vor allem die Sonate für Violine und Klavier in Es-Dur aus dem Jahre 1908 von Golestan ist in hiesigen Breiten komplett unbekannt. Goicea und Banciu berichteten, dass sie erst einmal überhaupt in Deutschland zu Gehör gebracht worden war.

Harmonische Klänge

Vor allem der Kontrast der harten Anschläge am Flügel und die Weichheit der Töne mit der Violine bei den Soli kennzeichnen das Arrangement. Goicea gehört zu den hoffnungsvollen Nachwuchsmusikerinnen, die der Violine harmonische Klänge entlockt. Aktuell studiert die 26-Jährige bei Krzysztof Wegrzyn an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Zuvor wurde die aus Bukarest stammende Künstlerin von Mariana Sirbu an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig und von Petru Munteanu an der Hochschule für Musik und Theater Rostock ausgebildet.

Als Stipendiatin und Preisträgerin der Deutschen Stiftung Musikleben spielt sie seit 2013 eine Violine von Giambattista Guadagnini, Parma 1761, aus dem Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Konzerttourneen führten sie bereits um die ganze Welt, und wer ihre Musik in Bronnbach hörte, verstand auch warum.

Liebe zum Instrument

Ähnlich ist auch der Preisträger des Kulturpreis der Deutschen Wirtschaft im BDI 2017 ein absoluter Perfektionist. Friedrich Thiele überzeugte am Violoncello in Begleitung von Naoko Sonoda am Flügel. Er brachte drei Stücke zu Gehör und man spürte, dass er sein Instrument inniglich liebt. Der 22-Jährige spielte so intensiv, dass ihm der Schweiß von der Stirn rann. Bereits mit sechs Jahren begann er seine Musikerkarriere und gewann bereits zahlreiche Preise, beispielsweise war er Sieger mit der Höchstpunktzahl im Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Jahr 2010.

Der gebürtige Dresdner spielt ein französisches Cello aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds. Das konnte seine ganze Klangfülle bei Dmitri Schostakowitsch (1906 bis 1975) Sonate in d-moll voll ausspielen. Die Sonate gehört zu den absoluten Favoriten von Friedrich Thiele. „Ich liebe diese Sonate, sie ist ein typischer Schostakowitsch“.

Musik voller Sarkasmus

Vor allem der dritte Satz sei herrlich überspitzt und stecke voller Sarkasmus, der im vierten Satz nochmals überspitzt vorgestellt wird. Im erten Satz, so Thiele, können man die Schritte des KGB hören, der ums Haus von Schostakowitsch schleicht und ihn als Regimekritiker mitnehmen will. Dafür ist der zweite Satz sehr getragen und melodiös. „Die Sonate hat Hintergrund“, führte Thiele weiter aus.

Zu Beginn seines Programms hatte er ein Stück von Robert Schumann (1810 bis 1856) gestellt. Mit Adagio und Allegro (Opus 70) begann er seinen Auftritt sehr flott und auch das Ende mit einer Scherzio tarantelle von Hendryk Wieniawski (1835 bis 1880) war eher schnell, aber nicht weniger präzise gespielt. Dieses Stück, eigentlich nur für Violine geschrieben, versucht Friedrich Thiele als Alleinstellungsmerkmal auszubauen. Es gebe so viele gute Cellisten, da müsse man sich eben unterscheiden durch die Wahl der Musikstücke.

Begeistertes Publikum

Dies gelang vorzüglich, und das Publikum verlangte mehrmals nach den beiden jungen Musikern, um ihnen Beifall zu spenden.

Es wäre wirklich außerordentlich schade, wenn diese Musikreihe aus dem Veranstaltungskalender von Kloster Bronnbach gestrichen werden muss.

