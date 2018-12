Junge Leute für den ländlichen Raum gewinnen

Wertheim.Bei der Mitgliederversammlung des Wertheimer Seniorenbeirats am Freitag im Sitzungssaal des Rathauses wurde deutlich, wie wichtig diese Organisation ist und wie positiv ihre Vorschläge von der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Der Seniorenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Thaddäus Kunzmann, beleuchtete in seinem Vortrag über „Herausforderungen des demografischen Wandels“ die Folgen der älter werdenden Gesellschaft. Dabei verwies er auch auf Lösungsmöglichkeiten und Anregungen für den Alltag.

Vorsitzender Jürgen Küchler hob die auf Vorschlag des Beirats rollator- und rollstuhltauglichen Pflasterungen in der Altstadt oder die Aufstellung von Abfallbehältern entlang der Radwegstrecken in der Stadt hervor. Auch Bürgermeister Wolfgang Stein war voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat. Schon viele positive Impulse seien in den vergangenen sechs Jahren vom Sprecherrat der Wertheimer Senioren gekommen, die man gerne umsetzte.

Das Wertheimer Gremium sei der erste im Landkreis gewesen, erklärte Küchler in seinem Jahresbericht. Mittlerweile gebe es einen zweiten Seniorenbeirat in Freudenberg, den man bei der Gründung beraten habe. Die Zusammenarbeit klappe hervorragend.

Man werde sich weiter für die Belange der Senioren einsetzen, versprach Küchler. Als Beispiele nannte er die Pflege von Begegnungen untereinander, die Förderung der Mobilität auch im Alter oder die Beratung von Geschäftsleuten bei der Schaffung von seniorengerechten Einkaufsmöglichkeiten.

Thaddäus Kunzmann ist Stadtrat in Nürtingen. 2017 wurde er zum Seniorenbeauftragten des Landes bestellt. Sein Amt ist beim Sozialministerium angesiedelt. Er arbeitet aber unabhängig und ist nicht weisungsgebunden. Darauf legt Kunzmann großen Wert.

Grundsätzlich, so der Demografiebeauftragte, werde die Bevölkerungsanzahl in Baden-Württemberg in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten weiter steigen. Prognostiziert seien 2,9 Prozent. Nur die beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg und das Flächenland Bayern würden stärker wachsen. Allerdings gebe es verliefen die Steigerungen in Baden-Württemberg nicht mehr einheitlich, sondern punktuell.

Dies treffe auch auf den Main-Tauber-Kreis zu, so der Experte. Einige Orte werden schrumpfen, andere überproportional wachsen. Es müsse gelingen, die jungen Leute von einem Leben im ländlichen Raum zu überzeugen. Dazu sei es nötig, dass sich Firmen auch auf dem flachen Land ansiedeln. Denn wo es Arbeitsplätze gebe, lassen sich die Menschen nieder. Und dort wo sie wohnen, müsse ein Lebensumfeld mit alle sozialen Einrichtungen geschaffen werden.

Besonders für Senioren sei es wichtig, dass sie sich gut versorgt fühlten und am täglichen Leben teilnehmen können, betonte der Redner. „Solange wie möglich, wenn möglich bis zuletzt, in der eigenen Häuslichkeit gesund, mobil und selbstständig wohnen zu können“, fasste er die Wünsche der Senioren zusammen. Dafür seien die Voraussetzungen zu schaffen.

Seit 200 Jahren würden die Menschen in Deutschland immer älter. Das werde sich fortsetzen, ist der Experte überzeugt. Allerdings seien mit den geburtenstarken Jahrgängen, zu denen sich auch Kunzmann zählt, viele Probleme verbunden. In den kommenden 20 Jahren werden mehr Erwerbstätige aus dem Arbeitsleben ausscheiden als nachkommen. Dadurch werde den Arbeitenden mehr aufgebürdet.

Baden-Württemberg sei ein Land mit hohem ehrenamtlichen Engagement. Deshalb funktioniere das gesellschaftliche Leben gut. Doch das werde sich ändern. Denn mit der höheren beruflichen Beanspruchung sinke die Bereitschaft, sich außerhalb zu engagieren. Darauf müsse die Politik reagieren. So sei es unbedingt notwendig, bezahlbaren und barrierefrei zugänglichen Wohnraum auch für Ältere zu schaffen. Hier sei in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden.

Auch die Mobilität im Alter müsse von den Kommunen als Thema erkannt werden. Denn Senioren haben andere Bedürfnisse und Ansprüche als Junge. Kunzmann nannte die Einrichtung von „niederschwelligen Angeboten“ im öffentlichen Nahverkehr mit Bürgerbussen oder Ruftaxis als einen Weg, die Vereinsamung Älterer zu verhindern.

Der Referent lobte die Arbeit des Wertheimer Seniorenbeirats, der viele seiner Vorschläge, die er in anderen Kommunen erst mühevoll erklären müsse, bereits mit der Stadt umsetze. Man habe zur Verwirklichung der Ideen nur noch rund 15 Jahre Zeit, mahnte er. Denn so lange seien die geburtenstarken Jahrgänge noch erwerbstätig. Danach komme eine gewaltige Talsohle. mae

