Junge Liebe sorgt für Versöhnung

Eine sehenswerte Inszenierung der berühmten Geschichte von „Don Camillo und Peppone“ zeigte die Badische Landesbühne auf der Wertheimer Burg.

Wertheim. Nur am Anfang hat man Fernandel vermisst. Denn das Ensemble der „Badischen Landesbühne“ setzte mit ihrer Version von „Don Camillo und Peppone“ den Stoff von Giovannino Guareschi höchst lebendig und unterhaltsam um. Die Zuschauer im ausverkauften Burggraben kamen aus dem Lachen kaum heraus, wenn die konservative Fraktion rund um den Dorfpfarrer und die kommunistischen Anhänger des Bürgermeisters Peppone aufeinandertrafen. Nichtsdestotrotz gab es in dem Stück auch ernste Untertöne und Nachdenkenswertes für die heutige Zeit – sowie eine rührende Liebesgeschichte.

„Der Bürgermeister und der Geistliche sind die wichtigsten Leute im Dorf“, so heißt es im Stück. Schwierig nur, dass sich Don Camillo (Stefan Holm) und der neu gewählte Bürgermeister Peppone (Markus Hennes) so überhaupt nicht leiden können – zumindest oberflächlich. Denn eigentlich haben beide ein gutes Herz und wollen sich für Gerechtigkeit im Dorf einsetzen – etwa gegen den ausbeuterischen Großgrundbesitzer Pasotti (Hannes Höchsmann).

Gegensätzliche Ideologien

Nur die gegensätzlichen Ideologien stehen im Weg. Doch nach oft handfesten Auseinandersetzungen, die immer wieder zu lustigen Slapstickeinlagen auf der Bühne führen, findet man jedes Mal einen Kompromiss. Etwa wenn Peppones Sohn bei der von seiner Frau Ariana (Elena Weber) gewünschten Taufe auf den Namen „Antonio Camillo Lenin“ getauft wird.

Denn es gibt ja einen göttlichen Ratgeber, der in heiter-ironischem Duktus und mit spitzbübischer Körpersprache Ratschläge gibt: Jesus selbst, verkörpert von David Meyer. Erst vom Kreuz herab, dann mitten unter seiner Gemeinde steht er für das Richtige ein, das nicht immer das ist, was die Amtskirche vertritt – einer der erwähnten Bezüge zu heute. Rein weltlich über den Dingen steht die pensionierte Lehrerin Christina (Irmtraud Hetz), die auf ihre ganz eigene Art für Versöhnung sorgen will und am Ende kurz vor ihrem Tod eine beeindruckende emotionale Schlussrede hält.

Hitzige Wortgefechte

Doch nicht nur die beiden Hauptprotagonisten verstehen es, sich in Verbundenheit und Wertschätzung hitzige Wortgefechte zu liefern, sondern auch das Liebespaar Mariolino (Martin Behlert) und Gina (Sina Weiß).

Stehen sie doch auf verschiedenen politischen Seiten, sie, die Tochter von Pasotti, er, der Sohn des überzeugten Kommunisten Bruciata (Markus Wilharm). Eine jahrhundertealte Familienfehde macht die Sache nicht besser – genauso wenig wie die äußerst fragwürdigen Erziehungsmethoden, mit denen die Eltern versuchen, die Liebenden voneinander fernzuhalten. Nachdem die Gemeinde durch einen Generalstreik ohnehin schon aufgerieben ist, gelingt es dem jungen Paar, alle zu vereinen. Denn nachdem sie drohen, ins Wasser zu gehen, wenn sie nicht getraut werden, kommt es zur Hochzeit und damit zur weitgehenden Versöhnung der beiden Gruppen.

Bewegende Szene

Dieser Gang ins Wasser ist eine der vielen Szenen, bei denen man dem Regisseur Arne Retzlaff und der Ausstatterin Ines Unser besonderen Respekt für ihre originellen Ideen zollen muss. Der Fluss ist durch zwei Wassereimer dargestellt, in den die unglücklich Liebenden immer wieder den Fuß hineinstecken und dann wieder zögernd herausnehmen. Letztlich trug auch die Musik zu dem Rundum-Erlebnis bei, etwa wenn „Großer Gott wir loben dich“ und „Die Internationale“ gegeneinander geschmettert werden.

„Bella Ciao“ wirkte da als guter Kompromiss und bei manch einem der begeisterten Theaterbesucher hörte man während des Abstiegs von der Burg eine der einprägsamen Melodien. Andere diskutierten schon über die kommende Theatersaison, die wieder viele tolle Theatermomente verspricht.

