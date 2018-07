Junge Talente geben Konzert

Anzeige

Wertheim.Ein Konzert mit ausgewählten Beiträgen junger Talente gibt die Städtische Musikschule am Donnerstag, 12. Juli, im Barocksaal des Rathauses. Es schließt sich an die Mitgliederversammlung des Kulturkreises an. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr und dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Die sechs jungen Pianisten gehören zu den besten Nachwuchsschülern der Musikschule. Seit Jahren ist der Klavierfachbereich in Wertheim regional besonders stark. Viele der Musiker haben beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ vordere Plätze erreicht.

Leopold Braun, Carolin Holaj, Philipp Gläser, Antonia und Johanna Ebert sowie Felix Liebler spielen unter anderem Sätze aus den Beethovensonaten „Mondschein“ und „Pathetique“, Mozarts Sonata „Facile“, das Impromptu in cis-Moll von Frédéric Chopin und Franz Liszts Konzert-Etüde „Gnomenreigen“.

Der Eintritt ist für alle Interessierten frei.