Junge Titelsammler aus TBB

Bei den Baden-Nordwürttembergischen Landesmeisterschaften der B-Jugend-Florettfechter in Korb gingen die Titel an Fechter des FC Tauberbischofsheim.

Beim männlichen Nachwuchs gewann Marcel Sautner in einem spannendem Finale gegen Vereinskollege Marcel Lieb und holte sich den Titel.

Noah Heitz musste sich im Viertelfinale seinem Vereinskameraden, Marcel Sautner, knapp mit 9:10 geschlagen geben. Am Ende bedeutete dies Platz fünf für Noah Heitz.

Im jüngeren B-Jugendjahrgang hatte sich Ivo Wundling schon in der Vorrunde auf Platz eins gekämpft. Bis zum Finale ließ er nichts anbrennen. Wie schon des Öfteren in der Vergangenheit stand er im Finale dem Weinheimer Julius Höfler gegenüber. Hier musste er sich allerdings mit 7:10 geschlagen geben und landete auf dem zweiten Platz.

Im Anschluss an die Einzelwettbewerbe stand der Mannschaftskampf an. Hier setzen sich die Jungs des FC TBB gegen fünf Mannschaften durch und standen schließlich im Finale dem PSV Stuttgart gegenüber. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand „drehten“ die Tauberbischofsheimer das Gefecht noch und gewannen mit 45:39.

Am nächsten Tag gingen die Fechterinnen auf die Bahn. Anastasia Tropmann verlor in Vor- und Zwischenrunde lediglich ein Gefecht. Im Halbfinale stand sie Lilly Eger ( SC Korb) gegenüber. Hier setzte sich die junge Athletin vom FC TBB mit 10:6 durch. Wie auch am Vortag trafen somit zwei Tauberbischofsheimerinnen im Finale aufeinander. Tropmann setzte sich gegen Vereinskollegin Amelie Höpfl mit 10:7 durch und holte sich die Landesmeisterschaft. Laura Körner war im Viertelfinale gegen Liliy Eger (SC Korb) mit 9:10 gescheitert und landete am Ende auf dem sechsten Platz.

Auch bei den Mädchen war der Mannschaftswettbewerb der Abschluss der Titelkämpfe. Hier setzte sich der FC TBB gegen den PSV Stuttgart souverän mit 45:39 durch. fc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019