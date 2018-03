Jungen feiern einen hohen Auswärtssieg

Anzeige

In der 2. Kreisliga Herren gewann die Spvgg. Adelsberg gegen die DJK/TTC Kreuzwertheim 9:7. In den Eröffnungsdoppeln punkteten die Kreuzwertheimer nur durch Jannick Bracken / Andreas Hemmelmann. Danach holten noch Marcel Väth, Sebastian Lankl, Jannick Bracken, Mario Schumacher und Andreas Hemmelmann (2) Zähler für die DJK/TTC, so dass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Nach einer spannenden Auseinandersetzung ging das Spiel verloren, so dass die Auswärtsniederlage nicht mehr zu verhindern war.

In der 4. Kreisliga Süd Herren unterlag die DJK/TTC Kreuzwertheim III dem SV Frankonia Lengfurt II mit 1:9. Landolin Platz war es vorbehalten, den Ehrenpunkt der Kreuzwertheimer zu erzielen.

Mit einem 9:1-Erfolg kehrte dagegen die DJK/TTC Kreuzwertheim vom Punktspiel der 1. Kreisliga Jungen vom TV 1884 Marktheidenfeld zurück.