Jungforscher beschäftigen sich mit der Umwelt

Hofgarten.Drei spannende Forschertage erlebten zehn Kinder zwischen acht und elf Jahren beim Umweltforschercamp der Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim. Übernachtet wurde im Bootshaus des Kanu Clubs Wertheim. Unterstützt durch die ehrenamtlichen Betreuer Birger-Daniel Grein und Regina Thoma sowie durch die Paten Janine Thoma, Luis Busse und Laurenz Nöth konnten die Kinder vieles rund um das Thema Umwelt erforschen und entdecken.

Nach dem Kennenlernen und einer Führung durch Bootshaus und Gelände lernten die Kinder, wie man aus Lebensmitteln einen ungiftigen Bastelkleber herstellen kann. Diesen hatte Luis entwickelt. Er war damit bei „Jugend forscht 2018“ bis auf Landesebene erfolgreich. Im Verlauf des Nachmittags hatten die Kinder bei verschiedenen Teamspielen rund um das Thema Wasser viel Spaß. Diese wurden auch an den anderen Tagen geboten.

Der Vorabend stand unter dem Motto „Raketen und Rückstoßprinzip“. Nach einer Vorführung der „Cola-Mentos-Fontäne“ stellten die Kinder mit Hilfe von Brausetabletten, deren Hüllen und Wasser Raketen her, die teilweise über zwei Meter hoch flogen. Außerdem wurden mit Hilfe von Ballons Raketen gebaut. Der Abend klang bei Stockbrot am Lagerfeuer aus. Nach Einbruch der Dunkelheit bekamen die Jungforscher besonderen Besuch. Ralf Horn, Vorsitzender der Johann-Kern-Sternwarte, ermöglichte mit Hilfe eines mobilen Teleskops detaillierte Blicke auf die Mondoberfläche. Zudem beantwortete er zahlreiche Fragen der Kinder.

Der Mittwoch begann mit einem Mikroskopiekurs. Die Kinder staunten über die kleinen Details fertiger Präparate von Pflanzenteilen und verschiedenen tierischen Zellen. Außerdem stellten sie selbst Präparate aus Pflanzen her und untersuchten diese mikroskopisch. Weiteres Thema war der Lotuseffekt. Die Teilnehmer lernten weiterhin die frühere Bedeutung von Flößen kennen und bauten sich aus Holz eigene Floßmodelle, die sie in der Mainbucht am Bootshaus ausprobierten.

An allen Tagen halfen die Kinder bei der Zubereitung des Essens mit. Dabei erfuhren sie, dass die Forscherkids auch bei der Verpflegung auf Nachhaltigkeit setzen. So gab es viele Bioprodukte und Produkte aus fairem Handel. Ausführlich wurde besprochen, welche Vorteile die Produzenten fairer Produkte haben, und wie diese Handelsform ihr Leben verbessert. Am Mittwochnachmittag gab es bei einem eigens entwickelten Geocaching entlang des Mains viel über die Natur zu lernen.

Außerdem produzierten die Kinder ein eigenes Hörspiel. Bei einer nächtlichen Rallye durch den Wald zur Burg bewiesen sie, dass sie in den Camp-Tagen viel gelernt hatten. Am Donnerstagvormittag galt es, im Team mit Naturmaterialien einen Puffer zu bauen, der ein rohes Ei bei einem Fall aus größerer Höhe schützt. Die Kinder zeigten sich begeistert von den drei Tagen. sjr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019