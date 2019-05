Jungsolisten bestechen durch große Virtuosität

Wertheim.Ein Solistenkonzert mit den Instrumenten Violine, Klavier, Trompete und Kontrabass veranstaltete die Städtische Musikschule am Mittwochabend im Barocksaal des Rathauses. Viele junge Musikerinnen und Musiker hatten neue Stücke geübt, die sie erstmals öffentlich vortrugen. Für die Geschwister Luise Braun (Kontrabass) und Leopold Braun (Klavier) war das Konzert die letzte Möglichkeit, ihre Musikstücke vor dem Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, der im Fach Kontrabass am 9. Juni in Halle/Saale stattfindet, noch einmal vor Publikum zu präsentieren.

Konzentriert vorgetragen

Die achtjährige Magdalena Merklein eröffnete das Konzert im voll besetzten Saal mit einem schönen Concerto in G-Dur von Friedrich Seitz, dem Gründer der ersten Magdeburger Musikschule. Mit Akkordspiel, Kadenzen und deutlichen Phrasierungen spielte sie alle drei Sätze konzentriert und mit großer Fingerfertigkeit. Aufmerksam begleitet wurde sie von Fedra Blido.

Carina Guskow (neun Jahre) spielte einen Walzer g-moll des französischen Pianisten Camille-Marie Stamaty. Die Melodie erklang in verschiedenen Tonlagen, so dass sich die Hände der jungen Solistin beim Bass-Thema mehrmals überkreuzten. Es folgte Isabell Stang (acht Jahre, Klavier) mit einem rhythmisch anspruchsvollen „Ungarischen Tanz“ von Robert D. Vanhall.

Pfiffig, präzis und virtuos präsentierte die neunjährige Theresa Genise das aus durchgehenden Sextolen bestehende „Spinnrad“ von Natan Rubinstein.

Festlichen Trompetenschall mit klarer Unterscheidung von Legato, Portato und Stakkato ließ Samuel Thies (neun Jahre) mit der „Trumpet Tune“ von Maurice Green erklingen. Äußerst professionelle Anmutung hatte die große Schlussrunde, die der vierzehnjährige Leopold Braun mit der Ballade „The Man I love“des US-amerikanischen Komponisten George Gershwin in schwelgendem Musical-Sound eröffnete.

Gut in die Programmfolge passend war die folgende „Elegie“ von Sergei Rachmaninow, die der sechzehnjährige Philipp Gläser bewundernswert souverän und mit großem dynamischen Spektrum ausdrucksvoll spielte.

Schöner Schlusspunkt

Seine Schwester Luise (zwölf Jahre, Kontrabass) begleitete Leopold Braun nun bei dem Zupfbassstück „Sweet Georgia Brown“ und bei „L’Eléphant“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens.

Ganz besonders eindrucksvoller und schöner Schlusspunkt für die im Publikum anwesenden Kirchenmusiker war die kunstvolle Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Sopranarie „Schafe können sicher weiden“ aus der „Jagdkantate“, die den Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“) thematisiert.

Lang anhaltender Applaus war Ausdruck des Danks und des Stolzes auf den musikalischen Nachwuchs der Musikschule und für die jungen Solisten sicherlich auch Bestätigung und Motivation für weitere Konzerterlebnisse. rl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019