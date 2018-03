Kabarett im Dienst der guten Sache

Anzeige

Wertheim.„Ü?50 – Silberrücken im Nebel“: So ist das neue Programm von Uli Boettcher überschrieben, mit dem der Kabarettist die Benefizveranstaltung des Lions Clubs Wertheim am Samstag, 17. März, gestaltet. Beginn des unterhaltsamen und kurzweiligen Abends in der Aula Alte Steige ist um 20 Uhr. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

Einen solch herausragenden Kabarettisten erneut nach Wertheim holen zu können, das freue ihn ganz besonders, wie Peter Bohnet, Präsident des Lions Clubs Wertheim, unterstreicht. Denn mit seinem neuen Programm biete Uli Boettcher beste und äußerst unterhaltsame Kabarettkost.

Und neben dem Vergnügen könne man auch noch etwas Gutes tun. Denn der Erlös aus dieser Benefizveranstaltung kommt dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ im Main-Tauber-Kreis zugute, wie Bohnet weiter informiert. Und so sei der Kauf einer Eintrittskarte in zweifacher Weise ein Gewinn, erklärt der Präsident.