Kai Fleuchhaus holte Sieg nach fünf Anläufen

Wieder gab es Preise für Kreative Köpfe. In der Aula des Beruflichen Schulzentrums wurden am Montagabend die Sieger der achten Runde des gleichnamigen Wettbewerbs in Wertheim ausgezeichnet.

Wertheim. Man könnte versucht sein, von Routine zu schreiben. Immerhin stand am Montag schon zum achten Mal die Preisverleihung des Wettbewerbs „Kreative Köpfe“ auf dem Programm. Dass dennoch zu keiner Minute der knapp zweistündigen Veranstaltung in der Aula des Beruflichen Schulzentrums so etwas wie Langeweile aufkam, lag vor allem wieder an den jugendlichen Erfinderinnen und Erfindern und ihren erstaunlichen Ideen.

Qual der Wahl

Man glaubt es sofort, dass es den Mitgliedern der Jury nicht leichtgefallen ist, aus den zugelassenen elf Vorschlägen eine Rangfolge zu bilden, die für die Verteilung der Preise in den sechs Kategorien aber unerlässlich ist. Die Experten unter der Leitung von Professor Volker Siegismund sorgten mit ihrem Votum für einen „Heimsieg“ und dafür, dass ein Schüler bei seiner sechsten Teilnahme an dem Wettbewerb endlich am Ziel seiner Wünsche angekommen ist.