Kalte Jahreszeit – heißer Wahlkampf?

Wolkig, trüb, unbeständig, regnerisch, zumindest sehr kühl, wenn nicht sogar kalt– weil die Aussichten nicht gerade die besten sind – wollen wir das Wetter heute mal links liegen lassen. Haben Sie eigentlich schon die entsprechenden Reifen aufziehen lassen, beziehungsweise selbst aufgezogen? Ich gebe es zu, dass ich damit diesmal ziemlich lange gewartet habe. So als wollte ich es nicht wahrhaben, dass es auch 2018 einen Winter geben könnte. Inzwischen ist das aber erledigt.

Erledigt haben Verwaltung und Kommunalpolitiker auch eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Der Haushalt für 2019 ist unter Dach und Fach. Gut, beschlossen werden muss er noch vom Gemeinderat. Das erscheint aber nur mehr eine Formsache, ist das Zahlenwerk zum Abschluss einer achtstündigen Klausurtagung doch mit einer einstimmigen Empfehlung ausgestattet worden. Und zwar in der am 11. Oktober von der Verwaltung vorgelegten Fassung. Verändert worden ist an dem Etat in der wochenlangen – durchgehend nichtöffentlichen – Vorberatung also nichts mehr. Und das obwohl die Fraktionen, wie es in einer Presseinformation so schön heißt, „eingeladen (waren), Anträge zur Behandlung in einer Klausurtagung zu stellen“.

Dieser freundlichen „Einladung“ – der es rein formal natürlich gar nicht bedurft hätte – sind die meisten Fraktionen, das heißt alle, bis auf die CDU, gefolgt. Geändert hat das am Haushalt, wie schon angedeutet, allerdings nichts. Und warum ist das alles nun heute hier Thema, wenn doch die Verabschiedung des Etats erst in rund drei Wochen auf der Tagesordnung steht? Weil die Verwaltung, respektive deren Spitze, jetzt den Schritt an die Öffentlichkeit gegangen ist und zum Pressegespräch geladen hatte. Sie lesen an anderer Stelle in dieser Ausgabe darüber. Nun wird es ein wenig heikel, denn worüber ich jetzt plaudern möchte, ist noch streng geheim. Am kommenden Montag entscheidet der Gemeinderat über die Formalien zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters, der neuen Oberbürgermeisterin. Oder, wie es in der Verwaltungsankündigung zur Sitzung heißt: „Auf der Tagesordnung steht zunächst die Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr 2019.“ Schön wäre es ja. Aber der ins Auge gefasste Wahltermin und selbst der für eine eventuell notwendige Neuwahl liegt– und zwar sowohl meteorologisch als auch kalendarisch – im Winter. Und auch noch fast mitten in der Faschingssaison, die heuer ja, wie auch an dieser Stelle schon vermerkt worden ist, besonders lange dauert. Läuft alles so wie in der Vergangenheit, das heißt, ein(e) Bewerber(in) erhält im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, dann ist Wertheims neues Stadtoberhaupt an Aschermittwoch schon gute vier Wochen gewählt. Wenn auch noch nicht im Amt, denn das tritt sie oder er erst am 1. Mai an. Winterwahlkampf - das kann ja kalt (auf der Straße) und heiter bis närrisch (im Saal) werden. Bevor es aber soweit ist, freuen wir uns erst einmal darüber und darauf, dass es heimelig und kuschelig wird und welche Gefühle Sie sonst noch so mit den Advents- und Weihnachtsmärkten verbinden, die nun allenthalben stattfinden. In größeren Städten hat deren Saison ja teilweise schon begonnen, beziehungsweise fängt zu Beginn der neuen Woche an. Bei uns in der Region dauert es - zum Glück - noch ein wenig länger. Aber wirklich nur ein wenig. Nächstes Wochenende ist es dann auch hier soweit. Heute in einem Monat ist übrigens Heiligabend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018