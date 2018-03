Kampagne gegen sexuelle Gewalt

Anzeige

Wertheim.Die Wertheimer Amnesty-International-Gruppe setzt sich anlässlich des internationalen Frauentags für Frauen in den Ländern Argentinien und dem Kosovo ein.

Fast zwei Jahrzehnte nach Ende des Konflikts im Kosovo bekommen Überlebende von den Vergewaltigungen und Massakern seit Januar 2018 eine monatliche Rente. Dies ist eine überfällige Anerkennung, doch viele der Betroffenen leiden an chronischen Erkrankungen und psychologischen Traumas. Deshalb möchte die Wertheimer Amnesty-Gruppe mit Hilfe von Petitionslisten darauf hinwirken, dass die Regierung im Kosovo den Betroffenen einen freien Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung und Rehabilitation ermöglicht. Es ist sehr wichtig, damit eine Wiedergutmachung der körperlichen, psychologischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse für Überlebende konfliktbezogener sexueller Gewalt stattfindet.

Ebenfalls sammelt die Wertheimer Amnesty-Gruppe mit Petitionslisten Unterschriften, um die zunehmende Gewalt gegen Frauen in Argentinien einzudämmen. Alle 30 Stunden wird dort eine Frau ermordet. In der ersten Januarhälfte waren es bereits 13 Frauen. „Ni una menos“ ist inzwischen eine große Bewegung, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt und für Gleichberechtigung auch in anderen Ländern Lateinamerikas einsetzt.