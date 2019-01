Kandidaten stellen sich Bürgerfragen

Wertheim.Die Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 3. Februar stellen sich den Bürgerinnen und Bürgern am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Main-Tauber-Halle vor. Einlass ist ab 18 Uhr.

Die Veranstaltung läuft nach einem vom Gemeinderat festgelegten Verfahren ab. Zunächst stellen sich die Kandidaten in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen vor. Als erster wird Wolfgang Stein sprechen, dann Gerhard Wolf und schließlich Markus Herrera Torrez. Danach können die Bürgerinnen und Bürger den Kandidaten Fragen stellen. Am Ende der Fragerunde erhalten die drei Bewerber jeweils Gelegenheit zu einem Schlusswort.

Dezernent Helmut Wießner von der Stadtverwaltung Wertheim wird die Versammlung leiten. Er moderiert die Fragerunde und bestimmt das zeitliche Ende der Diskussion.

