Kaputtes brauchbar machen

Wertheim.Viele kaputte Geräte oder Sachen landen auf dem Müll, obwohl man sie auch reparieren könnte. Dadurch ließe sich bares Geld sparen und zugleich die Umwelt schonen. Allerdings fehlt meistens das nötige Wissen oder das richtige Werkzeug. Deshalb startet die Stadtbücherei Wertheim gemeinsam mit dem Verein „Willkommen in Wertheim“, dem Naturschutzbund (NABU) Wertheim, dem städtischen Seniorenbeirat und weiteren Interessenten eine Reparatur-Initiative.

Vorbereitungstreffen

Ähnliche Angebote sind häufig unter dem Namen „Repair-Café“ verbreitet. Interessierte können an einem Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 26. Juli, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Wertheim im Kulturhaus teilnehmen.

Ein Repair-Café ermöglicht, in entspannter Atmosphäre gemeinsam an etwas zu arbeiten, neue Kontakte zu knüpfen und Gleichgesinnte zu treffen.