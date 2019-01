Katastrophale Kunstpolitik der Nazis

Interessante Einblicke in die von der nationalsozialistischen Arbeiterpartei diktierte Kunstpolitik gab Dr. Benno K. Lehmann in einem Vortrag im Museum Schlösschen Hofgarten.

Wertheim. Dr. Benno K. Lehmann aus Mannheim hielt im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Verfemt und vergessen – Maler des Expressiven Realismus“ im Hofgartenschlösschen einen Vortrag, der mehr als sechzig Zuhörer begeisterte und sehr zum Nachdenken anregte. Er stellte in seinem Referat „ Entartete Kunst. Eine katastrophale Kunstpolitik der Nationalsozialisten (1933 - 1945)“ die Künstler aus der Ausstellung vor, die ab 1933 Berufsverbot, Ausstellungs- und Malverbot erhielten. Sie wurde zum Teil verhaftet und wurden im KZ gequält.

Der Referent erwähnte auch die Künstler, die im Exil überlebten. Lehmann wird darüber einen gesonderten Vortrag halten. Das einzige Vergehen dieser Maler bestand darin, dass ihre Werke mit der von der Partei diktierten Kunstpolitik nicht übereinstimmten oder dass sie jüdische Künstler waren. Die Entlassung der Maler, die an Hochschulen unterrichteten, basierte auf einem 1933 erlassenen „Gesetz zur Wiederherstellung des Beamtentums“.

Kaisertum gegen die Avantgarde

Allerdings verwies Lehmann darauf, dass eine Ablehnung gegen die Kunst der Avantgarde bereits für das Kaiserreich unter Wilhelm II. konstatiert werden kann. So wurden bedeutende Museumsdirektoren entlassen oder versetzt, weil sie wichtige zeitgenössische Bilder angekauft oder Gemälde der französischen Kunst erworben hatten. 1911 unterschrieben sogar 134 deutsche Künstler einen Aufruf des Malers Carl Vinnen gegen die „Überfremdung deutscher Museen durch ausländische Kunst“. Otto Modersohn war einer der wenigen bekannten Künstler, die diesen sogenannten Protest ablehnten.

Drei bekannte Autoren – Rosenberg, Schultze-Naumburg, Chamberlain – hatten in ihren Schriften bereits in den zwanziger Jahren die Kunst der Avantgarde diskreditiert und eine Beziehung zwischen Kunst und Rasse hergestellt. Der Begriff „Entartete Kunst“ wurde schon vor 1900 in gewissen Kreisen der Medizin und Psychiatrie verwendet. Man befand, dass die Mehrheit der zeitgenössischen Künstler „psychisch krank“ wären.

Schau „Entartete Kunst“

Seit 1933 begann man in den „Schreckenskammern“, ihre Gemälde auszustellen und bereitete so die große Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 vor. Der Präsident der „Kulturkammer für Bildende Kunst“ im Dritten Reich, Adolf Ziegler, hatte alle Museen auf avantgardistische Bilder durchsucht und die Ausstellung in München im 19. Juli 1937 mit 650 Werken von 15 000 betroffenen Bildern des Expressionismus, des Kubismus, der Neuen Sachlichkeit oder des Surrealismus organisiert. Mehr als zwei Millionen Besucher sahen sich die Schau an. Bis 1941 wurde sie in zwölf weiteren Städten gezeigt.

Ziegler hatte diese Werke als „Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtkönnertums und der Entartung“ bezeichnet und damit Objekte von Beckmann, Nolde, Chagall, Kirchner, Rohlfs, Marc, Barlach und anderen gemeint. Sie wären „Werke des jüdische Kunstbolschewismus“ und wurden auch als „Negerkunst“ bezeichnet. Bereits im Juli 1937 hatte Hitler die Schau zur „Neudeutschen Kunst“ in München eröffnet, in der Bilder gezeigt wurden, die aus der nationalsozialistischen Ideologie entstanden sind und als „reine und wahre deutsche Kunst“ gezeigt wurden.

Versteigerung

Gemälde der Ausstellung „Entartete Kunst“ wurden dann in der Schweiz versteigert, um Devisen für den nationalsozialistischen Staat zu erbringen. Vier Galeristen – Bernhard Böhmer, Kurt Buchholz, Hildebrand Gurlitt und Ferdinand Möller – waren für die Verwertung der „Entarteten Kunst“ zuständig.

Der nationalsozialistische Staat hatte sich mit dem „Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entartete Kunst“ von 1938 juristisch abgesichert. Aufgrund dieses Gesetzes konnten ohne Entschädigung zu Gunsten des Reiches sogenannte entartete Kunst aus Museen und Sammlungen eingezogen werden. Damit war der Verkauf legalisiert. Lehmann wies darauf hin, dass das Gesetz noch heute gilt und dass die Museen keinen Restitutionsanspruch hätten.

In der anschließenden Diskussion wurde unterstrichen, wie wichtig die Ausstellung im Schlösschen sei, um zu zeigen, welche Folgen die diktatorische Kunstpolitik hat. Fast alle der im Schlösschen vertretenden Künstler wurden im Dritten Reich verfolgt. Man müsse immer wieder deutlich machen, welch hohes Gut die Freiheit der Kunst darstelle. Das werde in einer solchen Ausstellung vermittelt. fsh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019