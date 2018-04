Kaum einen Wunsch offengelassen

Anzeige

Voll war es allerdings nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf der Autobahn. Im Stau stand einer der Stars der Veranstaltung. Zum Glück gab es aber die Kindertanzgruppe des Mosaik-Vereins Wertheim, die ihre eigentlich erst später geplanten Auftritt kurzerhand vorverlegte und sozusagen „aus dem Stand“ mit ihren traditionellen und modernen türkischen Tänzen die Eröffnung des Stadterlebnisses „rettete“.

Sonst hätten Bürgermeister und Innenstadtmanager, die zuvor die schon da zahlreichen Zuschauer begrüßt hatten, vielleicht noch höchstselbst eine flotte Sohle aufs Parkett legen müssen. Was sicher auch reizvoll gewesen wäre, aber wohl nicht so, wie das, was die inzwischen eingetroffene Tempeltänzerin Apoorva Jayaraman dem staunenden und begeisterten Publikum dann bot.

Die beiden ersten Auftritte gaben die Richtung vor für ein internationales, multikulturelles Tanzfestival, wie man es abwechslungsreicher in Wertheim bisher wohl kaum erlebt haben dürfte. Auf indischen Tempeltanz folgte Schuhplatteln aus Altenbuch, Hip Hop mit „Beat Monzta“ wurde abgelöst von Folklore aus Portugal oder Bolivien. Dazwischen gab es musikalische Beiträge.

Lautes, enthusiastisches Kreischen vor allem der jüngeren Fans und in die Höhe gereckte Smartphones kündeten von einem Höhepunkt, auf dem zu diesem Zeitpunkt picke-packe-vollen Marktplatz. „The Voice Kids“-Siegerin Anisa Celik eroberte mit ihrer Powerstimme das Wertheimer Publikum im Sturm. Anschließend schrieb sie noch unermüdlich Autogramme oder posierte für Selfies. Man konnte nur staunend fragen, wo diese Zehnjährige die Energie hernimmt.

Auf dem Neuplatz wurde unterdessen südamerikanische Lebensfreude pur zelebriert. Mal in der Eichel-, mal in der Main- oder in der Brückengasse scharten Musiker viele Zuhörer um sich. International war auch das Speisenangebot, man konnte Leckereien aus Sri Lanka oder aus der arabischen Küche genießen. Türkgücü Wertheim machte aus einer ehemaligen Buchhandlung ein einmaliges Restaurant. Auch Fingerfood aus Afrika oder russische Teigspezialitäten standen auf der Speisekarte.

Ganz zum Schluss gab es noch einmal einen musikalischen Hochgenuss. Denn Julian Roth ließ das Stadterlebnis auf der Marktplatzbühne mit seiner wunderbaren Stimme ausklingen.

