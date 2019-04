Kauzige Charakterköpfe präsentieren Konzertkabarett

Marktheidenfeld.„Die Letzten ihrer Art“ heißt das Bühnenprogramm, mit dem die Gruppe „Gankino Circus“ landauf, landab für Furore sorgt. Der Titel trifft den Nagel auf den Kopf: vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn - wo, bitteschön, gibt’s das heute noch?Rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten ihres einzigartigen Konzertkabaretts - ein Genre, das die Ausnahmekünstler aus dem fränkischen Dietenhofen nicht nur erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdächtigen Kunstform erhoben haben..

Die Aufführung findet am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr , in Marktheidenfelder Pfarrheim St. Laurentius, Kolpingstraße 12 statt. Karten gibt es in der vhs-Geschäftsstelle, der Stadtbibliothek und dem Bürgerbüro im Rathaus.

