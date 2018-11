Keimzelle des Kreuzwertheimer Schlosses

Das im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts entstandene Kochische Haus ist bis heute erhalten – wenn auch in stark verändertem Zustand.

Kreuzwertheim. Für Kreuzwertheim war das letzte Drittel des 16. Jahrhunderts unter dem Wirken des Schultheißen Peter Herrschaft eine Blütezeit. Aber nicht allein der von ihm 1594 fertiggestellte Staffelgiebelbau in der heutigen Rathausgasse prägte damals das Ortsbild. Während seiner Amtszeit sind zwei weitere markante Gebäude entstanden, von denen das eine längst verschwunden, das andere in stark veränderten Zustand erhalten geblieben ist.

Das Erstere, das sogenannte Hünderische Haus, trug seinem Namen nach Conrad Hünder, einem bewährten gräflichen Beamten, der als Amtmann nacheinander die Ämter Laudenbach, Remlingen und Schweinberg verwaltet hatte. Am 19. Januar 1569 kaufte er von Jörg Schantz den von diesem kurz zuvor erworbenen Kreuzwertheimer Frühmesserhof, der als herrenloses Gut nach der Reformation in Herrschaftsbesitz gelangt war. Hünder übernahm den Hof, der als „frey Edelmanns guth“ galt, mit allem Zubehör für 140 Gulden und trug ihn jetzt dem Landesherrn, dem Grafen Ludwig zu Stolberg-Königstein-Wertheim, zu einem „rechten Burg und Erlehen der Graschaft Wertheim“ auf.

Erst im Jahr 2018 entdeckt

Augenscheinlich noch 1569 hat Hünder anstelle des alten Frühmesserhofs einen Neubau errichtet, denn in einer Eingabe von 1586 schreibt er, er habe seinen „Sitz zum Creutz mit schweren Uncosten von newem erbauet“. Und vielleicht nicht von ungefähr ist die Jahreszahl 1569 in Stein gehauen heute noch in Kreuzwertheim vor Ort überliefert: in lateinischen Zahlzeichen an einem beim hinteren Hofeingang des Schlosses offenbar nachträglich eingebauten ehemaligen Torgewände sowie, erst 2018 entdeckt, im Keller des früheren Gasthofs „zum Stern“.

Nach dem Tod Conrad Hünders 1589 und seines wohl schon vor ihm verstorbenen gleichnamigen Sohnes ging das Lehen auf die minderjährigen Enkel Georg Ernst und Wolf Conrad Hünder über, von denen Ersterer 1602 auf dem Ungarnzug gegen die Türken fiel als „der Letzt seines Namens undt manlichen Stammens“. Von den Töchtern Conrad Hünders war Agatha die zweite Frau des Wertheimer Oberamtmanns Dr. Johann Koch gewesen, und nun vererbte sich der Hündersche Hof auf ihre mit Hans Melchior von Rabenstein verehelichte Tochter Catharina, die 1620 das Lehen empfingen.

Bau wurde vernachlässigt

Damit wurde fortan das Hünderische zum Rabensteinischen Haus. In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges fiel es an die Landesherrschaft zurück. 1662 wird es als beim Kochischen Haus „nechst daran liegend“ bezeichnet. In den folgenden Jahrzehnten muss der Bau ganz vernachlässigt worden sein, denn im frühen 18. Jahrhundert heißt es kurz und knapp: „Das Rabensteinische Hauß zu Creutzwertheim zwischen Leonhard Critzlern und dem Pfarrhauß, so ein alt eingefallen Gebäu, sambt einem Graßgarten und einem abgesteinten Plätzlein, welches des von Rabensteins Blumengärtlein gewesen“. Bei einer 1728 verlangten Recherche über das ehemalige Burg-lehen konnten die Hofräte des Grafen Ludwig Moritz trotz großen Aufwandes fast nichts mehr in Erfahrung bringen.

Ganz anders das unter ähnlichen Umständen zu Peter Herrschafts Zeit entstandene zweite Gebäude: das Kochische Haus. Bereits zwei Jahre vor Conrad Hünder kaufte im März 1567 der damalige Rat des Grafen Ludwig zu Stolberg-Königstein-Wertheim, Dr. jur. Johann Koch (Coch), von seinem Herrn einen der Grafschaft eigenen, nicht näher beschriebenen gefreiten Hof in Kreuzwertheim und erhielt ihn als ein freies Burggut und Erblehen. Dazu gehörten Gärten, Scheunen, Ställe und Höfe sowie zwei Morgen Weinberg am Kaffelstein „gegen dem Renberg gelegen“. Aus anderer Quelle wissen wir, dass es sich bei der Liegenschaft um einstigen Besitz der Kartause Grünau handelte, der auf nicht geklärte Weise in die Hände der Spessarter Niederadelsfamilie Kottwitz von Aulenbach gelangt und 1482 als Kottwitzhof an die Grafschaft gefallen war.

1570 kaufte Dr. Koch aus Wertheimer Bürgerhand noch eine angrenzende Liegenschaft, die anstelle einer verfallenen Hofstatt zu einem Grasgarten geworden war, und ließ sich diesen Besitz ebenfalls von Abgaben befreien. Nach dem Tod des Grafen Stolberg erneuerte die Gemeinschaftsregierung Eberstein, Manderscheid und Löwenstein am 16. November 1576 den Lehenbrief über das Burg- und Erblehen. Nachweißlich hat Dr. Koch, der zum Oberamtmann der Grafschaft aufstieg, ebenso wie Hünder seinen erworbenen Burgsitz neu errichtet, jenen zweiflügeligen über Eck gehenden stattlichen Komplex, der auf Caspar Merians Kupferstich von 1673 zu sehen ist und den Gräfin Amoena bei dem Bau ihres Witwensitzes 1734/36 als Südostflügel in das neue Schloss integriert hat.

Dr. Johann Koch, der sich den Namenszusatz „zum Creutz“ zugelegt hatte, starb am 9. Juli 1596. Das Burglehen ging auf seinen gleichnamigen Sohn über, der als wertheimischer Amtmann das Amt Laudenbach verwaltete. Vor seinem Tod 1603 muss er sich allerdings mit dem feindlichen Nachbarn, dem Hochstift Würzburg, eingelassen haben und auch als dortiger Amtmann im nahen Karlstadt bestellt gewesen sein. Wegen dieses Treuebruchs („commissa felonia“) als Lehensmann zog Graf Ludwig zu Löwenstein-Wertheim 1603 das Kreuzwertheimer Lehen ein.

Zwar haben Johann Kochs Söhne Hans Georg, Hans Friedrich und Hans Philipp Albert, die sich noch immer als „die Cöch von Creutz“ bezeichneten, sowohl 1620 wie nach dem Friedensschluss 1649 um eine Lehenerneuerung angesucht. Dabei gelang es ihnen auch, Fürsprecher einzuschalten wie den Mainzer Erzbischof und Bischof von Würzburg, Johann Philipp von Schönborn, brandenburgische und bambergische Räte sowie Feldmarschall Piccolomini. Die Wertheimer Regierungskanzlei reagierte jedoch hinhaltend, indem sie auf ihr in Frankfurt/Main ausgelagertes Archiv verwies, und schließlich verlief sich die Sache im Sand.

Dass das Kochische Haus unter den Erben und Nachkommen Löwenstein jederzeit als repräsentativ und als gräflicher Wohnsitz geeignet angesehen wurde, ergibt sich zum ersten Mal 1613 anlässlich der Teilung des Wertheimer Bergschlosses unter den vier Brüdern Christoph Ludwig, Ludwig, Wolfgang Ernst und Johann Dietrich. Da das Schloss selbst nur Platz für zwei Hofhaltungen bot, musste man zusätzliche Objekte heranziehen. So bestimmte man als drittes Los den Ebersteinschen Bau (heutige Hofhaltung Mühlenstraße), für das vierte Los aber wahlweise entweder die noch nicht fertiggestellte Kemenate am Schlossberg oder das Kochische Haus in Kreuzwertheim. Im letzteren Fall machte die Kemenate das Rennen.

Interesse stieg

Gegen Ende des Dreißigjähriges Krieges mit seinen Zerstörungen stieg das Interesse für das Kochische Haus. Wir wissen, dass während des Kriegs der löwensteinische Forstmeister hier wohnte. 1647 logierte sich der durch die katholische Alleinregierung lange verbannte Graf Friedrich Ludwig, noch ehe er durch den Friedensschluss wieder Anteil an der Mitregierung erhielt, im Kochischen Haus ein und bewohnte es mehrere Jahre. Bei den Verhandlungen mit seinem Vetter Ferdinand Carl über eine Häuserteilung 1654 wünschte er namentlich für sich das Kochische Haus „zu Erbauung einer Residentz“.

1655 erteilte Graf Ferdinand Carl, um seinen Anspruch aufrecht zu erhalten, Rentmeister Heller den Befehl, ihm im Kochischen Haus ebenso viele Gemächer zu „adsigniren“ (zuzuweisen), wie Graf Friedrich Ludwig und die Seinigen „biß daher gebraucht und annoch täglich brauchen“.

Obgleich also nach wie vor als gemeinsamer Besitz der beiden Linien Löwenstein geltend, haben nach dem Tod Friedrich Ludwigs 1657 auch dessen Söhne das Kochische Haus einseitig mit Beschlag belegt. Sie ließen sogar die Türschlösser ändern, so dass der katholischen Mitherrschaft jeglicher Zutritt versperrt war. Graf Ferdinand Carl hat 1663 dagegen mehrfach protestiert. In die von seinem Sohn Maximilian Carl 1712 erneut aufgeworfenen Teilungsfrage der herrschaftlichen Gebäude sollte ebenfalls das Kochische Haus einbezogen sein. Jedoch hatte sich der Status quo bereits so fest installiert, dass auch im weiteren 18. Jahrhundert der Alleinanspruch der evangelischen Grafenlinie an dem Objekt nicht mehr angefochten wurde.

So hatte sich Gräfinwitwe Amoena nur noch mit ihrem evangelischen Vetter Ludwig Moritz auseinanderzusetzen, als sie, nach langer Vormundschaftsregierung der Ruhe bedürftig, in den 1730er Jahren den Plan fasste, das Kochische Haus als ihren Witwensitz aus- und umzugestalten.

Dass sich daran dann ein ganz neuer Schlossbau anschloss, war für alle Zeitgenossen eine Überraschung.

