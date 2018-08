Kein Ausweich bei Notfall

Anzeige

Bedenklich finde ich, das bei einem eventuellen Notfalleinsatz kein Ausweichen selbst langsam fahrender Fahrzeuge nun möglich ist, zumal die betreffende Straße Zuweg zum Krankenhaus darstellt.

Generell ist aber in der gesamten Verkehrsführung in und rund um Wertheim für mich ein „Abbiegevorgang-Absichern“ seitens des Referats „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ nicht erkennbar.

Aus vielen möglichen Situationen möchte ich nur eine herauspicken: Links und rechts der Bestenheider Landstraße ist es Radlern und Fußgängern erlaubt, die Wege von Wertheim nach Bestenheid zu verwenden. Als Berufspendler per Rad (rechts in Fahrtrichtung fahrend) vergeht keine Woche, in der ich nicht gefährliche Abbiegevorgänge durch Pkw-Linksabbieger in die Reichenberger Straße beobachte, weil in deren toten Winkel ein Radler auf der linken Seite fährt. Für Radler und davon erst recht für jüngerer Verkehrsteilnehmer (Schüler!) kann durch ein schlichtes Entfernen der betreffenden Radwegeschilder linksseitig ein deutliches Sicherheits-Plus erreicht werden.

Ich freue mich über weitere Aktionen des Referates und durch Herrn Mohr, die Verkehrssituation in und um Wertheim weiter sicherer zu machen und wünsche dafür das richtige Händchen und die nötige Transparenz gegenüber der Bevölkerung. Dafür bedanke ich mich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.08.2018