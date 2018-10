Kein Opfer von Trickbetrügern werden

Die Zahl der Trickbetrüger, die es auf Senioren abgesehen haben, ist aktuell besonders hoch. In einem Vortrag des VdK Reicholzheim erfuhren ältere Mitbürger, wie sie sich schützen können.

Reicholzheim. „Die Problematik ist aktuell eine Seuche“, stellte Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag am Dienstag in der Turnhalle Reicholzheim fest. Wie der Beamte der Abteilung Prävention erklärte, gebe es jede Woche 20 bis 30 angezeigte Betrugsversuche von Senioren.

Die wirkliche Zahl der Fälle dürfte noch deutlich höher sein. Mit Tipps sowie Berichten über aktuelle Fälle aus dem Landkreis wollte er die älteren Mitbürger für die Maschen der betrüger sensibilisieren, sodass sie nicht zu Opfern werden.

Notfälle als Vorwand

Der erste Teil des Vortrags widmete sich dem Betrug mit angeblichen Notfällen. „Um in die Wohnung gelassen zu werden, täuschen Täter oft eine Notlage oder eine sonstige hilfsbedürftige Situation vor.“

Dies könnten zum Beispiel die Frage nach einem Glas Wasser, nach Schreibutensilien für eine Nachricht an den Nachbar, oder das Nutzen des Telefons wegen einer Fahrzeugpanne sein.

In der Wohnung werde das Opfer dann abgelenkt und bestohlen. „Lassen sie keine Fremden herein, auch wenn sie um Hilfe bitten!“, betonte Haag. Helfen könne man auch, wenn die Fragenden vor der Tür bleiben. Er riet, den Türspion zu nutzen. Weiter legte er den Senioren ans Herz, ein zusätzliches „Kastenbügelschloss“ an der Tür zu installieren. So lässt sich die Wohnungstür einen Spalt weit öffnen, ohne dass die Gefahr besteht, einem Täter den Eintritt zu ermöglichen.

„Sind Sie sich unsicher, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt, können sie jederzeit unter 110 die Polizei rufen. Diese kommt dann und alarmiert zugleich, wenn nötig, den Rettungsdienst. Dafür sind wir da.“, ermutigte Haag die Zuhörer sich, an die Beamten zu wenden.

Nicht überumpeln lassen

Eine weitere Betrugsmasche sind Haustürgeschäfte vielfältiger Art. „Lassen sie sich nicht überrumpeln und zu einem Vertragsabschluss oder Kauf verleiten!“ Immer noch aktiv seien die Drückerkolonnen als Zeitschriftenwerber, die mit der Mitleidstour kommen. Weitere Tricks seien der Verkauf minderwertiger Ware zu überhöhten Preisen und zweifelhafte Dienstleitungen für Arbeiten an Haus und Wohnung, wie Dachhaie und Scherenschleifer. „Unterschreiben sie nichts unter Zeitdruck und nichts, was sie nicht vollständig verstehen!“

Außerdem sollten sich die Senioren eine zweite Person dazu holen und immer eine Vertragsdurchschrift fordern. „Achten sie auch auf das Vertragsdatum!“ Teilweise werde dieses zurückdatiert, um das Widerrufsrecht auszuhebeln. Generell gelte für alle Haustürgeschäfte ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen.

Ein Trick, der in letzter Zeit immer häufiger auftrete, sei die Vortäuschung vom Amtspersonen. Die Täter würden hier Autoritätspersonen nutzen, um ihrer Geschichte Nachdruck zu verleihen. Hauptsächlich geben sie sich als Polizei- und Justizbeamte aus. Aber auch Handwerker, Bankmitarbeiter ähnliche Rollen kämen zum Einsatz.

Beim Auftraggeber rückversichern

Haag riet, sich eine zweite Person dazu zu holen. „Rufen sie den angeblichen Auftraggeber an, während die Besucher vor der verschlossenen Tür stehen!“, riet er.

Wichtig sei, bei Anrufen nie die Rückruftaste zu nutzen, denn so lande man wieder beim Täter statt bei der realen Dienststelle. „Gibt sich jemand als Polizist aus, rufen sie die 110 oder das lokale Polizeirevier direkt an!“ Auch ließen sich die auf dem Telefon angezeigten Anrufernummern fälschen. Er warnte, diesen Anzeigen nicht zu vertrauen.

Masche der falschen Beamten sei es, den Senioren Angst zu machen. Dazu werden sie beispielsweise vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch gewarnt. Dann fordert man die Opfer auf, Bargeld oder Wertsachen zu übergeben. „Echte Polizisten und Justizbeamte fordern nie solch eine Herausgabe!“

„Enkeltrick“ noch immer beliebt

Der „Enkeltrick“ erfreue sich bei den Tätern noch immer großer Beliebtheit. In seiner neuen Variante verbinde man ihn mit angeblichen Amtspersonen. So rufe zum Beispiel angeblich die Enkelin an, die für einen Wohnungskauf beim Notar dringend Geld braucht. Anrufer nutzen Suggestivfragen, um an die Namen der Angehörigen zu kommen, und geben sich dann als diese aus.

Beim Trick gebe es drei Tatbeteiligte, den Anrufer, Täter, die das Haus des Opfers observieren, und die Geldabholer. „Seien sie misstrauisch, halten sie Rücksprache mit anderen aus der Familie und geben sie nie Unbekannten Geld mit!“ Ein Trick helfe immer: „Will ein Angehöriger Geld, muss er es sich immer selbst abholen!“, so heble man das Vorgehen der Täter aus.

Die Zuhörer des Vortrags hatten Erfahrung mit betrügerischen Anrufen, fielen jedoch nicht darauf hinein. Weitere Teile des Vortrags beschäftigten sich mit falschen Gewinnversprechen. Tipps zum Schutz vor Kriminellen gibt die Broschüre „Sicher leben“, die bei jeder Polizeidienststelle erhältlich ist.

